Нові правила перебування дітей у літніх таборах: що треба знати батькам

У МОЗ видали постанову про протиепідемічні заходи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Що тепер забороняється та за яких умов можуть працювати літні табори – читайте у статті.
Через пандемію COVID-19 в Україні закрили пришкільні табори, проте заклади відпочинку та оздоровлення під час карантину працюватимуть.
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Нові правила щодо відпочинку дітей у літніх таборах
- Не допускатимуть дітей, які не пройшли медогляд та не мають медичної довідки форми 079/о.
- У кожному таборі буде щоденний температурний скринінг. Тому дітей з температурою тіла у понад 37,2 градуса також не допускатимуть до закладу.
- Якщо в дитини буде підвищена температура вже в таборі, то її негайно ізолюють, після чого госпіталізують або передадуть батькам для повернення її додому.
- У таборах забороняються використовувати м’які іграшки та багаторазові тканинні рушники для витирання рук.
- У закладах відпочинку забороняється проведення масових заходів в закритих приміщеннях та заходів за участі запрошених осіб.
- Для організації харчування дітей необхідно розробити адаптивний графік з метою запобігання скупчення осіб.
- Забороняється відвідувати дітей батькам чи іншим особам. Водночас у закладі відпочинку можуть бути присутні батьки, якщо вони прибули задля реалізації своїх законних прав.
Вхід та перебування батьків у закладі дозволяється з метою захисту прав дитини та реалізації ними прав, передбачених законодавством,
– йдеться в постанові.
Також МОЗ рекомендує:
- обмежити кількість дітей в загонах для забезпечення протиепідемічних умов;
- обмежити заняття та ігри, що потребують використання багаторазового інвентарю дітьми;
- проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість дистанціювання та заходів профілактики;
- надавати пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;
- обмежити заняття та ігри, що передбачають фізичний контакт між дітьми та персоналом.
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У МОЗ додали, що допуск до роботи персоналу закладу можливий лише за умови використання засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок) після проведення вимірювання температури.
А при вході на територію закладу та в приміщеннях необхідно розмістити плакати щодо профілактики поширення СOVID-19), встановити антисептики тощо.
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