Нові правила перебування дітей у літніх таборах: що треба знати батькам

У МОЗ видали постанову про протиепідемічні заходи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Що тепер забороняється та за яких умов можуть працювати літні табори – читайте у статті.

Через пандемію COVID-19 в Україні закрили пришкільні табори, проте заклади відпочинку та оздоровлення під час карантину працюватимуть.

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Нові правила щодо відпочинку дітей у літніх таборах

Не допускатимуть дітей , які не пройшли медогляд та не мають медичної довідки форми 079/о.

, які не пройшли медогляд та не мають медичної довідки форми 079/о. У кожному таборі буде щоденний температурний скринінг. Тому дітей з температурою тіла у понад 37,2 градуса також не допускатимуть до закладу.

Якщо в дитини буде підвищена температура вже в таборі, то її негайно ізолюють, після чого госпіталізують або передадуть батькам для повернення її додому.

вже в таборі, то її негайно ізолюють, після чого госпіталізують або передадуть батькам для повернення її додому. У таборах забороняються використовувати м’які іграшки та багаторазові тканинні рушники для витирання рук.

У закладах відпочинку забороняється проведення масових заходів в закритих приміщеннях та заходів за участі запрошених осіб.

Для організації харчування дітей необхідно розробити адаптивний графік з метою запобігання скупчення осіб.

Забороняється відвідувати дітей батькам чи іншим особам. Водночас у закладі відпочинку можуть бути присутні батьки, якщо вони прибули задля реалізації своїх законних прав.

Вхід та перебування батьків у закладі дозволяється з метою захисту прав дитини та реалізації ними прав, передбачених законодавством,

– йдеться в постанові.

Також МОЗ рекомендує:

обмежити кількість дітей в загонах для забезпечення протиепідемічних умов;

обмежити заняття та ігри, що потребують використання багаторазового інвентарю дітьми;

проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість дистанціювання та заходів профілактики;

надавати пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;

обмежити заняття та ігри, що передбачають фізичний контакт між дітьми та персоналом.

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У МОЗ додали, що допуск до роботи персоналу закладу можливий лише за умови використання засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок) після проведення вимірювання температури.

А при вході на територію закладу та в приміщеннях необхідно розмістити плакати щодо профілактики поширення СOVID-19), встановити антисептики тощо.

До слова, багато шкіл у різних областях України продовжили термін навчального року для школярів на літо. Тож, для деяких учнів досі не почалися літні канікули. Скільки діти навчаються в червні – читайте у статті.