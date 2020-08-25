У МОЗ назвали нові правила організації навчання у школах: деталі
Міністерство охорони здоров'я оновило правила, щодо організації навчального процесу в школах. Зокрема, учням початкових класів можна перебувати у закладі без масок, а вчителі у помаранчевих зонах мають використовувати захисні щитки.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 серпня, передає 24 канал.
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За його словами, МОЗ вирішило оновити рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я після спілкування з міжнародними експертами та освітянами. Тож, з’явилися певні зміни до протиепідеміологічних заходів в Україні.
Тож, очільник міністерства назвав кілька нових правил, яких мають дотримуватися працівники та учні освітніх закладів.
Нові правила навчання в школі
- учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи распіратора;
- в помаранчевих регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;
- натомість вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;
- допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;
- у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;
- дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.
Окрім того, у МОЗ наголосили, що вони незабаром оприлюднять повний перелік правил з протоколами та рекомендаціями.