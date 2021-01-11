В українських школах з 1 січня 2021 року діють нові правила харчування дітей. Тому у МОЗ назвали продукти, які заборонено продавати дітям у шкільних буфетах.

Санітарний регламент встановив нові вимоги в школах. Зокрема, згідно з указом Міністерства охорони здоров'я, відповідальним за дотримання правил є засновник і керівник навчального закладу.

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Водночас щоденно контролюватимуть ситуацію керівник та медичний працівник навчального закладу.

Чим заборонено годувати дітей у школах

Основні зміни санітарного регламенту торкнулися харчування дітей в школах. Тож, відтепер заборонено продавати такі продукти:

кондитерські вироби та солодкі зернові продукти з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам продукту;

вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати;

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки;

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

газовані напої, зокрема, солодкі газовані напої та енергетичні напої;

кава і кавові напої;

гриби;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

заборонені продукти з вмістом синтетичних барвників і ароматизаторів (крім ваніліну , етилваніліну і ванільного екстракту), підсолоджувачів, підсилювачів смаку і аромату, консервантів;

продукція домашнього виробництва;

продукти з вмістом частково гідрогенізованих рослинних жирів (трансжирів).



Зміни у шкільному харчуванні дітей / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

Додамо, що в щоденному шкільному раціоні учнів мають бути злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти.

Також буде врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами. Тобто якщо є довідка від сімейного лікаря чи педіатра про певні дієтичні потреби дитини, то школа зобов’язана організувати окреме харчування з урахуванням рекомендацій.



Зміни у шкільному харчуванні дітей / Фото з фейсбуку Олени Зеленської

За словами дружини президента Олени Зеленської, учні з 1 до 4 класу і діти соціальних категорій харчуються безкоштовно. Решті учнів – обіди та сніданки оплачують батьки та місцева влада.

Більше про вимоги нового санітарного регламенту у школах – читайте за посиланням.