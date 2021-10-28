Нові області в червоній зоні: як там працюватимуть школи та садочки

З 30 жовтня 2021 року у червону зону карантину перейдуть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Як там будуть працювати школи та виші – читайте у статті.

Впродовж минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували понад 22,5 тисячі нових хворих на коронавірус. Серед інфікованих 1 532 дітей. Тому в багатьох регіонах посилили карантин.

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Державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про внесення до червоної зони ще 7 областей – Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області. Посилений карантин там діятиме з 30 жовтня.

Водночас вже станом на 27 жовтня у червону зону входять 8 регіонів:

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Одеська область,

Сумська область,

Херсонська область,

Рівненська область,

Миколаївська область.

Як можуть працювати школи в червоній зоні Постанова уряду пояснює, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати в звичному форматі.



У Постанова уряду пояснює, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати в звичному форматі. МОН наголосили , що навчання в школах з 25 жовтня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. Водночас вишам радили перейти на дистанційку до 15 листопада.

Робота шкіл в нових регіонах червоної зони

Івано-Франківськ

Мер міста Руслан Марцінків заявив, що школи, згідно з постановою уряду, можуть працювати у червоній зоні, якщо там вакциновано 100% працівників. Початкові школи можуть працювати без обмежень (за умови вакцинації 80% співробітників).

Він наголосив, що наразі всі школи Івано-Франківська мають понад 80% вакцинованих вчителів. Тому учні 1 – 4 класів будуть навчатися в звичному режимі. Водночас учні 5 – 11 класів будуть навчатися очно, якщо в школі всі працівники будуть вакциновано. Наразі таких є лише дві школи в місті. Тому більшість шкіл (учні 5 – 11 класів) будуть працювати дистанційно.

Житомир

У Житомирі школярам продовжили канікули до 7 листопада, тож вони відпочиватимуть два тижні поспіль. Все через погіршення ситуації з коронавірусом.

Чи буде дистанційка після канікул – поки невідомо. Але на сайті Житомирської міськради наголосили, що заборонена робота закладів освіти в червоній зоні. Можуть працювати лише ті школи, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат.

Київ

У Києві закрили школи на карантин з 23 жовтня до 8 листопада. Так, канікули для школярів триватимуть до 31 жовтня. А вже з 1 листопада школярі 1 – 11 класів навчатимуться дистанційно. Дитячі садочки продовжать свою роботу в звичному режимі лише за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Додамо, що у Києві станом на 22 жовтня було лише 7 шкіл та 24 садочки, де вакциновано 100% працівників. Всі решта шкіл там не можуть працювати під час червоної зони карантину.

Львів

У Львові наразі у школах канікули до 31 жовтня. А вже з 1 листопада через погіршення ситуації з коронавірусом учні після відпочинку навчатимуться дистанційно щонайменше 2 тижні. Дитячі садки в місті будуть працюватимуть очно. Водночас всі виші у Львівській області вже на дистанційці з 25 жовтня.

Хмельницький

З 30 жовтня Хмельницький буде в червоній зоні карантину. Там більшість шкіл буде навчатися дистанційно, адже в області недостатньо вакцинованих вчителів.

Як навчатимуться школярі Хмельниччини:

У Кам’янець-Подільській громаді з 25 по 29 жовтня діти навчатимуться дистанційно.

У Нетішині школярі з 25 по 29 жовтня перебуватимуть на планових канікулах. Перед відпочинком діти навчалися дистанційно.

У Старокостянтинівській громаді для школярів до 29 жовтня включно продовжили канікули, які почалися ще 18 жовтня.

У Шепетівській громаді у школярів з 25 жовтня почнуться планові канікули, які триватимуть до 29 жовтня. Минулого тижня навчальний процес у школах громади приходив дистанційно.

Чернігів

З 30 жовтня лише 55 із 426 шкіл області зможуть працювати очно. 100% працівників цих закладів мають зелений COVID-сертифікат, тож можуть працювати у червоній зоні. Всі інші школи працюватимуть дистанційно — доки показники вакцинації в кожному із закладів не досягнуть необхідного 100% рівня.

Луганськ

Два тижні – з 18 по 30 жовтня у всіх школах Луганська тривають осінні канікули. Як будуть організовувати навчання згодом – невідомо. Але, найімовірніше, це буде дистанційне навчання. Додамо, що у вишах Луганська вже оголошено дистанційне навчання.

Рівне

Мер міста Олександр Третяк розповів, що наразі у школярів тривають канікули – з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня – буде прийнято додаткове рішення.

Водночас дитячі садки продовжують свою роботу у звичному режимі за умови наявності COVID-сертифікатів вакцинації у персоналу закладу.

А всі державні університети на Рівненщині вже перейшли на дистанційне навчання. В Університеті водного господарства та природокористування – від 26 жовтня, в "Острозькій академії" та РДГУ – від 25 жовтня.

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Раніше 24 канал писав про регіони червоної зони – в Одесі, Дніпрі та Миколаєві діти школи пішли на заплановані канікули. А навчання в інших регіонах червоної зони відбуватимуться з урахуванням епідситуації. Зокрема:

у Херсоні учнів 1 – 11 класів перевели на дистанційне навчання з 25 по 31 жовтня.

у Запоріжжі школярі матимуть додаткові канікули ще на тиждень до 1 листопада.

у Донецьку учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційку, а початкова школа працює очно.

у Сумах з 25 жовтня майже всі школи перейшли на дистанційне навчання (йдеться про учнів 5 – 11 класів). Лише школа №19 має 100% вакцинованих працівників, там дозволене очне навчання.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я припускали, що канікули можуть продовжити для школярів. Допускають, що учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів.