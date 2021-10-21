Нові норми харчування учнів у школах: які проблеми можуть завадити реформі

З 1 вересня 2021 року набрали чинності нові норми харчування в навчальних закладах. Нове корисне меню для учнів може суттєво здорожчати. Які проблеми можуть завадити реформі шкільного харчування – читайте у статті.

З огляду на чимало викликів, які постали перед школами, МОН встановило гнучкий перехідний період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року.

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Автори нового меню заявляли, що вартість харчування суттєво не зросте – максимум до 25 гривень. Водночас освітні експерти кажуть, що в деяких місцях шкільне харчування коштуватиме набагато дорожче.

Чому нове харчування – це важливо

Проєкт меню для шкіл вже є на сайті МОЗ для громадського обговорення. Особливість споживання цукру, солі та інших харчових продуктів у нових нормах харчування враховує міжнародний досвід, рекомендації ВООЗ та дієтологів / гастроентерологів.

Кількість споживання цукру – це лише харчова звичка, яка дуже добре піддається корекції. Тому МОЗ закликає поступово зменшувати кількість цього продукту в раціоні дітей не лише в школах, а й вдома. Харчування має бути здоровим та збалансованим.



Харчування в школі / Фото lexinform.com.ua

Які проблеми гальмують зміни у харчуванні

Колишній директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля вважає, що потрібно вносити зміни в організацію харчування, щоб воно було більш якісним, повноцінним і смачним для дітей, бо від цього залежить їх здоров’я.

Дороге меню для учнів

Однак він вказує на низку проблем на шляху втілення цих змін. Зокерма, за словами експерта, нове шкільне меню передбачає багато нових продуктів – більше овочів, фруктів, зелені, тож суттєво здорожчує вартість шкільного обіду – іноді й на 50 гривень.

У сільській місцевості батьки не завжди зможуть дозволити собі таку розкіш. Цього не дозволять собі й чимала кількість мешканців міст. Багато дітей будуть обходитися бутербродами,

– переконаний Олег Фасоля.

Експерт додає, що забезпечення харчування в багатьох випадках непідйомне і для місцевих бюджетів, які мають забезпечувати безоплатними обідами дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей із малозабезпечених родин та початкову школу.

Зараз зростають ціни на газ та електроенергію. А це натомість призведе до зростання цін на продукти харчування.

Директорка Комунальної установи "Нове дитяче харчування" Боярської міської ради.Наталя Науменко-Хоменко додає, що там з вересня уже впроваджують одне з нововведень – зменшення вміст цукру й солі в стравах.

“Харчуємо 3000 дітей, це діти 1 – 4 класів та діти пільгових категорій 5 – 11 класів. Із січня 2021 року з бюджету виділено 13 гривень 50 копійок на одну дитину. Тому впроваджувати та виконувати нові норми поки нереально, оскільки всі договори підписані по 31.12.2021 року. Громада не може виділити додаткові кошти на харчування, – каже вона.

Згідно з їхніми розрахунками, харчування в школах Боярки за новими нормами коштуватиме не менше 25 гривень.

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Треба оновити обладнання

За її словами, також більшість їдалень потребує капітального ремонту та перепланування, згідно з НАССР. Та й новим технологічним обладнанням забезпечені не всі їдальні.

Олег Фасоля підтверджує, що кардинального оновлення потребують харчоблоки багатьох шкіл у всіх регіонах. Виділених із державного бюджету коштів освітньої субвенції у 2019–2020 навчальному році на ці цілі не вистачило.

Недосконала процедура закупівель продуктів

Окрім того, за словами Олега Фасолі, процедура закупівель продуктів недосконала. Вона не захищає інтереси замовника.

Якщо, наприклад, постачальник привозить неякісну продукцію, треба починати нову процедуру закупівель, вона триває як мінімум місяць. Що робити в цей час? Коли ми розриваємо договір, то зриваємо харчування,

– каже він.

Ще одним невирішеним питанням залишається розроблення технологічних карток нових страв. Це покрокова інструкція, як готується та чи інша страва. Їх розробляють технологи, які мають бути в штаті органів управління освітою.

Низька зарплата кухарів

Ще одна проблема в реформі харчування – низька заробітна плата кухарів. Відповідно до штатних розписів і єдиної тарифної сітки, вони отримують заробітну плату за 3, 4 і 5 тарифними розрядами відповідно до своєї кваліфікації. А це близько 3 – 3,6 тисячі гривень.

З доплатами виходить приблизно 6 тисяч гривень. На таку зарплату кухарі не погоджуються. У міських школах є багато вакансій кухарів,

– додає експерт.

А якщо через підвищення вартості харчування зменшиться кількість дітей, які будуть харчуватися, то в штатних розписах кількість кухарів також скоротиться.

"Є загроза, що посада помічників кухарів у сільських школах може зникнути й навантаження з миття посуду, підготовки продуктів харчування до приготування страв ляже на шеф-кухарів. Чи зможе він один забезпечити розмаїття страв?”, – підсумував він.

Потрібні поступові зміни

Перша заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтуненко розповідає, що потрібен час, щоби підготувати громаду до здорожчання харчування в навчальних закладах.

За її словами, витрати на нове меню збільшуються на 30 – 40%, залежно від регіону. У регіонах засновники й батьки по-різному оплачують харчування.

Десь це формула 40/60, десь – 50/50. А, наприклад, у дошкільних закладах Житомира 70% витрат на харчування оплачують батьки, 30% – місцевий бюджет. Ми маємо попередити батьків про здорожчання,

– каже вона.

На її думку, суспільство потрібно підготувати й до змін у меню. Харчові звички формувалися в більшості сімей десятиліттями, тож змінити їх раптово не вдасться.

Нові страви чимало дітей не зможуть сприйняти, кажуть експерти, оскільки у їхніх родинах харчуються без огляду на збалансоване й низькокалорійне харчування.



Сімейна вечеря / Фото faith.in.ua

"Ми повинні поступово закладати й виховувати розуміння здорового харчування. Потрібно пояснювати про шкідливість надмірного споживання цукру, субпродуктів тощо. Школа має долучатися до виховання тренду здорової їжі", – додає Олег Фасоля.

Світлана Ковтуненко також впевнена, що кожна громада під час перехідного періоду має визначитися з різновидом харчування – чи це буде аутсорсинг, чи шведські столи, чи фабрика кухонь.

До слова, батько учня з Виноградара Закарпатської області обурений харчуванням у шкільній їдальні. Чоловік назвав їжу, яку готують для дітей, "баландою", інші вважають, що це більше схоже на "помиї", а не страви. Фото та деталі – читайте у статті.