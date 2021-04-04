Нові можливості для школярів США: американський банк запускає безкоштовний фінансовий курс

Американський банк F&M оголосив про запуск спеціальних курсів фінансової грамотності для школярів. Учні середніх та старших класів зможуть прослухати уроки безкоштовно.

Сторінка онлайн-ресурсу F&M Financial Tools тепер матиме розділ із серією цифрових уроків, розроблених спеціально для учнів 7 – 12 класів. 5 занять були створені компанією EVERFI, партнером банку з питань фінансової освіти.

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Детальніше про курси

Кожен урок є адаптованим для комфортного прослуховування на всіх видах цифрових пристроїв. Школярі зможуть поглибити свої знання з таких тем:

інвестиції;

доходи;

борги;

заощадження;

витрати.

Банк F&M став першою фінансовою установою, яка запропонувала подібні послуги одразу у кількох американських штатах.

Через сучасні зміни у методах викладання та навчання, ми відчули обов'язок у наданні можливостей віртуального підходу до теми фінансової грамотності,

– розповідає спеціалістка з маркетингових комунікацій банку Мейсі Мейфілд.

Фінансова установа F&M – відносно невеликий банк. Активи компанії перевищують 1 мільярд доларів, однак по всіх США існує лише 18 фізичних банківських відділень.

До слова, F&M – не єдина фінансова установа, яка займається фінансовою просвітою в США. Німецько-американський банк нещодавно оголосив про конкурс творів на фінансову тематику для школярів, переможець якого отримає 10 000 доларів на навчання.