Нове шкільне меню: як харчуються учні в інших країнах

25 січня 2022 , 09:15
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Джерело:

"Всеосвіта"

З 1 січня 2022 року для учнів запровадили нове шкільне меню. І хоч воно – корисне та збалансоване, деякі батьки висловили невдоволення. А як харчуються учні в інших країнах світу – читайте у статті.

На тлі дискусій навколо нового шкільного меню дізнайтеся систему шкільного харчування у інших країнах.

До теми Наше завдання – повернути дітей назад у їдальні, – Клопотенко про нове шкільне меню

Як харчуються учні в інших країнах

Фінляндія

У Фінляндії шкільне харчування є повністю безкоштовним, і вона там вважається однією з найкращих у світі. Якісне шкільне харчування розглядається як інвестиція в майбутнє та турботу про здоров'я дітей.

Тож, йдеться не просто забезпечення учнів якимось поживними стравами, а про культуру споживання – в їдальнях дітей вчать основам збалансованого харчування, повазі до продуктів, застільному етикету тощо.

Досить часто страви подаються у форматі "шведського столу": дитина сама обирає, що та скільки їсти. При цьому викладачі наочно показують, якою має бути "здорова тарілка" та м'яко нагадують, що майже половину обіду мають складати овочі.


Харчування у школах Фінляндії / Фото "Всеосвіта"

Франція

У Франції національної програми шкільного харчування немає. Уряд розробляє рекомендації та нормативи, а фінансують та організовують все саме муніципалітети.

Шкільне харчування не безкоштовне, однак батьки оплачують 50% вартості обіду. Зазвичай, ця сума становить менше, ніж три євро.


Харчування у школах Франції / Фото chamellephotography

Цікаво! І діти, і вчителі у Франції харчуються однаково. Для обіду виділяють щонайменше 30 хвилин, а частіше годину. Філософія шкільного харчування спрямована на те, аби довести: їжа – це джерело задоволення.

Японія

В Японії дітям молодшої та середньої школи заборонено приносити їжу з дому. Під час навчання школярі харчуються однаковими обідами, розробленими дієтологами.

Школи використовують ланч як нагоду розповісти більше про культуру харчування. Під час обіду вмикають відео, в якому пояснюють, що саме їдять діти, та як ці продукти впливають на їхнє здоров'я.


Харчування у школах Японії / Фото "Всеосвіта"

Головна вимога при приготуванні страв для шкільного харчування в Японії – заборона на використання заморожених продуктів і продуктів глибокого перероблення. У середньому кожен ланч розрахований на 600-700 кілокалорій. Вартість одного обіду становить близько 2,5 доларів.

США

У школах Сполучених Штатів Америки кожен учень має свою картку, яку сканує на вході до їдальні. З підключеного до картки рахунку батьків автоматично знімають стандартну суму, але дитина може їсти все, що захоче.

Американське шкільне меню – це поєднання корисної їжі з улюбленою для дітей. Щодня вони отримують свіжі фрукти та овочі. Але й присутні улюблені дітьми страви – піца, спагеті, картопля фрі, сендвічі. Також їм дають соки, звичайне та шоколадне молоко, йогурти.


Харчування у школах США / Фото foodrevolution.org

У школу категорично не можна приносити (навіть для власного харчування дитини) горіхи та солодощі.

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Додамо, що реформа шкільного харчування в Україні – це довготривалий процес, який супроводжуватиметься неминучими труднощами. Усе нове завжди сприймається важко, а зміни – навіть позитивні, – викликають супротив, адже до них потрібно підлаштовуватись.

Як змінилося харчування у школах

З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Особливості шкільного меню:

  • 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)
  • Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.
  • Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).
  • М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.
  • Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.
  • Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.
  • Питна вода має бути доступна завжди під час їжі.


Нові страви для учнів у школах / Інфографіка 24 каналу

Що заборонено для школярів у їдальнях та буфетах

  • сосиски
  • гриби
  • газовані напої, морси, кава
  • кондитерські вироби (тістечка, торти і т.д.)
  • продукти домашнього виробництва (типу пельмені)
  • консерви
  • непастеризоване молоко та молочні продукти
  • харчові концентрати (типу кисіль чи ті супи в квадратних пакетиках)
  • морозиво.
Автор: Марія Бондар