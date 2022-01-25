На тлі дискусій навколо нового шкільного меню дізнайтеся систему шкільного харчування у інших країнах.

До теми Наше завдання – повернути дітей назад у їдальні, – Клопотенко про нове шкільне меню

Як харчуються учні в інших країнах

Фінляндія

У Фінляндії шкільне харчування є повністю безкоштовним, і вона там вважається однією з найкращих у світі. Якісне шкільне харчування розглядається як інвестиція в майбутнє та турботу про здоров'я дітей.

Тож, йдеться не просто забезпечення учнів якимось поживними стравами, а про культуру споживання – в їдальнях дітей вчать основам збалансованого харчування, повазі до продуктів, застільному етикету тощо.

Досить часто страви подаються у форматі "шведського столу": дитина сама обирає, що та скільки їсти. При цьому викладачі наочно показують, якою має бути "здорова тарілка" та м'яко нагадують, що майже половину обіду мають складати овочі.



Харчування у школах Фінляндії / Фото "Всеосвіта"

Франція

У Франції національної програми шкільного харчування немає. Уряд розробляє рекомендації та нормативи, а фінансують та організовують все саме муніципалітети.

Шкільне харчування не безкоштовне, однак батьки оплачують 50% вартості обіду. Зазвичай, ця сума становить менше, ніж три євро.



Харчування у школах Франції / Фото chamellephotography

Цікаво! І діти, і вчителі у Франції харчуються однаково. Для обіду виділяють щонайменше 30 хвилин, а частіше годину. Філософія шкільного харчування спрямована на те, аби довести: їжа – це джерело задоволення.

Японія

В Японії дітям молодшої та середньої школи заборонено приносити їжу з дому. Під час навчання школярі харчуються однаковими обідами, розробленими дієтологами.

Школи використовують ланч як нагоду розповісти більше про культуру харчування. Під час обіду вмикають відео, в якому пояснюють, що саме їдять діти, та як ці продукти впливають на їхнє здоров'я.



Харчування у школах Японії / Фото "Всеосвіта"

Головна вимога при приготуванні страв для шкільного харчування в Японії – заборона на використання заморожених продуктів і продуктів глибокого перероблення. У середньому кожен ланч розрахований на 600-700 кілокалорій. Вартість одного обіду становить близько 2,5 доларів.

США

У школах Сполучених Штатів Америки кожен учень має свою картку, яку сканує на вході до їдальні. З підключеного до картки рахунку батьків автоматично знімають стандартну суму, але дитина може їсти все, що захоче.

Американське шкільне меню – це поєднання корисної їжі з улюбленою для дітей. Щодня вони отримують свіжі фрукти та овочі. Але й присутні улюблені дітьми страви – піца, спагеті, картопля фрі, сендвічі. Також їм дають соки, звичайне та шоколадне молоко, йогурти.



Харчування у школах США / Фото foodrevolution.org

У школу категорично не можна приносити (навіть для власного харчування дитини) горіхи та солодощі.

Зверніть увагу Просто подумайте про ці цифри, – Зеленська відповіла на критику про шкільне харчування

Додамо, що реформа шкільного харчування в Україні – це довготривалий процес, який супроводжуватиметься неминучими труднощами. Усе нове завжди сприймається важко, а зміни – навіть позитивні, – викликають супротив, адже до них потрібно підлаштовуватись.

Як змінилося харчування у школах

З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Особливості шкільного меню:

75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)

Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.

Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).

М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.

Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.

Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.

Питна вода має бути доступна завжди під час їжі.



Нові страви для учнів у школах / Інфографіка 24 каналу

Що заборонено для школярів у їдальнях та буфетах