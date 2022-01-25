На тлі дискусій навколо нового шкільного меню дізнайтеся систему шкільного харчування у інших країнах.
До теми Наше завдання – повернути дітей назад у їдальні, – Клопотенко про нове шкільне меню
Як харчуються учні в інших країнах
Фінляндія
У Фінляндії шкільне харчування є повністю безкоштовним, і вона там вважається однією з найкращих у світі. Якісне шкільне харчування розглядається як інвестиція в майбутнє та турботу про здоров'я дітей.
Тож, йдеться не просто забезпечення учнів якимось поживними стравами, а про культуру споживання – в їдальнях дітей вчать основам збалансованого харчування, повазі до продуктів, застільному етикету тощо.
Досить часто страви подаються у форматі "шведського столу": дитина сама обирає, що та скільки їсти. При цьому викладачі наочно показують, якою має бути "здорова тарілка" та м'яко нагадують, що майже половину обіду мають складати овочі.
Харчування у школах Фінляндії / Фото "Всеосвіта"
Франція
У Франції національної програми шкільного харчування немає. Уряд розробляє рекомендації та нормативи, а фінансують та організовують все саме муніципалітети.
Шкільне харчування не безкоштовне, однак батьки оплачують 50% вартості обіду. Зазвичай, ця сума становить менше, ніж три євро.
Харчування у школах Франції / Фото chamellephotography
Японія
В Японії дітям молодшої та середньої школи заборонено приносити їжу з дому. Під час навчання школярі харчуються однаковими обідами, розробленими дієтологами.
Школи використовують ланч як нагоду розповісти більше про культуру харчування. Під час обіду вмикають відео, в якому пояснюють, що саме їдять діти, та як ці продукти впливають на їхнє здоров'я.
Харчування у школах Японії / Фото "Всеосвіта"
Головна вимога при приготуванні страв для шкільного харчування в Японії – заборона на використання заморожених продуктів і продуктів глибокого перероблення. У середньому кожен ланч розрахований на 600-700 кілокалорій. Вартість одного обіду становить близько 2,5 доларів.
США
У школах Сполучених Штатів Америки кожен учень має свою картку, яку сканує на вході до їдальні. З підключеного до картки рахунку батьків автоматично знімають стандартну суму, але дитина може їсти все, що захоче.
Американське шкільне меню – це поєднання корисної їжі з улюбленою для дітей. Щодня вони отримують свіжі фрукти та овочі. Але й присутні улюблені дітьми страви – піца, спагеті, картопля фрі, сендвічі. Також їм дають соки, звичайне та шоколадне молоко, йогурти.
Харчування у школах США / Фото foodrevolution.org
У школу категорично не можна приносити (навіть для власного харчування дитини) горіхи та солодощі.
Зверніть увагу Просто подумайте про ці цифри, – Зеленська відповіла на критику про шкільне харчування
Додамо, що реформа шкільного харчування в Україні – це довготривалий процес, який супроводжуватиметься неминучими труднощами. Усе нове завжди сприймається важко, а зміни – навіть позитивні, – викликають супротив, адже до них потрібно підлаштовуватись.
Як змінилося харчування у школах
З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.
Особливості шкільного меню:
- 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)
- Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.
- Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).
- М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.
- Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.
- Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.
- Питна вода має бути доступна завжди під час їжі.
Нові страви для учнів у школах / Інфографіка 24 каналу
Що заборонено для школярів у їдальнях та буфетах
- сосиски
- гриби
- газовані напої, морси, кава
- кондитерські вироби (тістечка, торти і т.д.)
- продукти домашнього виробництва (типу пельмені)
- консерви
- непастеризоване молоко та молочні продукти
- харчові концентрати (типу кисіль чи ті супи в квадратних пакетиках)
- морозиво.