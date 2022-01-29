Нове шкільне меню: що каже нутриціолог та як привчити дитину до здорового харчування

З початку 2022 в українських школах запровадили оновлене меню для учнів. Це один з етапів реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді країни Олена Зеленська. Як про меню відгукується нутріціологиня – читайте у статті.

Ключовою особливістю змін став перехід до більш здорового харчування – менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів.

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Проте деякі батьки заявляють, що діти йдуть додому голодними, а на перервах біжать купляти шкідливі снеки до кіосків. За їх словами, діти не їдять нових страв, не п’ють какао чи чай без цукру.

Як змінилося шкільне меню

Рекомендоване меню для шкільних їдалень, яке розробив Євген Клопотенко, містить 160 страв. У них враховані нові норми, за якими потрібно збільшити кількість споживання молока, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.



Страви з шкільного меню від Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

Ось кілька нововведень, що стосуються основних продуктів:

Сіль можна використовувати лише йодовану та для приготування їжі. Для дітей середньої школи норма солі на одну порцію становить 1 – 1,5 грам, залежно від віку.

При цьому кількість цукру потрібно зменшити у 2 – 2,5 раза – до 7,5 грам на один прийом їжі.

Хліб повинен бути цільнозерновий з пшеничного або житнього борошна. На одне приймання їжі його рекомендовано зменшити до 30 – 50 грам.

Можна використовувати молоко і молочні продукти, рослинні напої з кількістю цукрів не більше 10 грам на 100 грам, бажано ті, до яких додано вітамін D. Дітям дозволяється за один прийом їжі випивати 200 мл молока або 125 мл йогурту.

Близько 75% меню мають містити продукти рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Кількість овочів та фруктів тепер може складати по 100 грам на одну порцію.

Дозволяється використовувати будь-які сезонні овочі, а також заморожені та інколи квашені. Картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше 2 разів на 5 днів.

Різні сорти морської риби (90 грам на порцію) можна вживати 2 рази на тиждень, свинину (100 грам) – 3 на тиждень, а птицю (100 грам) – 6 разів. М'ясні страви рекомендовано комбінувати з овочевими гарнірами та салатами.

Також під час їжі у школярів має бути необмежений доступ до питної води. Какао, чай та сік можна вживати не більше 2 разів на тиждень.

Нововведення стосуються не лише шкільного меню, у буфетах також заборонено продавати:

солодкі хлібобулочні вироби;

продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів;

газовані напої, зокрема й солодкі;

м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;

непастеризовані соки та молочні продукти;

каву;

гриби.

Що про шкільне меню каже нутриціолог

Нутриціологиня Ольга Полюхович проаналізувала меню та зауважила, що для дітей, які звикли їсти овочі – це ідеальний раціон.

Хоча в інших можуть виникнути проблеми зі сприйняттям каш чи специфічних овочів. Тому, щоб задовольнити всі потреби, потрібно спершу віддавати перевагу менш специфічним продуктам.

Коли є молодий буряк, він смачний і солодкий, то його можна подати сирим з горіхами, кунжутом, додати смачний соус. Але взимку буряк, на жаль, може бути не завжди смачним або навіть гірчити, тоді від такої страви краще утриматися,

– каже вона.

За її словами, сирий буряк ще можна по-різному натерти – дрібна тертка і гарна подача теж мають місце. Якщо він буде нарізаний великими шматками та некрасиво викладений на тарілку, то ця страва буде виглядати несмачною.

Нового та більш насиченого смаку стравам також можуть додавати спеції, які використовують у рекомендованому меню, наприклад, куркума чи орегано.

"Загалом люди люблять солоне, солодке, перчене або гостре. Тому коли ми переводимо дітей на нормальне харчування, воно здається їм прісним та ніяким. А за допомогою спецій це можна трішки виправити", – додала вона.

До теми Нове шкільне меню: як харчуються учні в інших країнах

За словами дієтологині, складності стравам додають соуси, а велике навантаження ними не корисне для організму, який ще формується.

Так, варена гречана каша, заправлена ​​соусом бешамель, зі шматочком парової котлети – це добре. Але коли це котлета під соусом, каша з соусом та суп із вершками, то це вже забагато.

Нутріціологиня запевняє, що 90% раціону має бути проста їжа, а складними – лише деякі страви.

Але сприйняття страв дітьми – це не єдина проблема, яка з’явилася у реформі шкільного харчування. Причиною критики нового харчування було не саме меню, а його реалізація в різних школах.

Як реформа працює на практиці

Хоча реформа шкільного харчування стартувала з 1 січня, але ще не всі навчальні заклади перешли на неї, зокрема через тендери на закупівлі продуктів, які не провели вчасно.

Тому деякі батьки пишуть, що їжа в школах не змінилася, хоча у деяких закладах меню вже кардинально інше.



Запоріжжя, майже кожен день дають солоні огірки / Фото УП

Як розповіли працівники кухні цієї школи, тепер діти можуть обирати одне з двох запропонованих варіантів меню, які мають однакову поживну цінність.

Претензій діти не мають, підтримують нові зміни у шкільному меню, бо з’явилося чимало нових корисних страв збалансованих за вмістом вітамінів та мікроелементів.

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Меню у школі №34 в Дніпрі / Фото УП

Як привчити дитину до здорової їжі

У перспективі нове шкільне меню повинне змінити культуру харчування на краще. На думку дієтологині Ольги Полюхович, діти зможуть звикнути та змінити харчування. Проте спільних зусиль потрібно докласти не лише школі, а й батькам.

Річ у тому, що у більшості сімей є певні традиції харчування, і вони не завжди здорові. Тому першочергово діти "відкидають" нові страви через те, що вони не звикли їсти овочі чи каші удома.

Почати розв'язання цієї проблеми нутриціологиня рекомендує із поступового переходу до нового меню. Це справа звички – тиждень, місяць, кому як, але це все можливо.

З огляду на цей фактор, для початку я вводила б адаптаційний, перехідний раціон, який містить правильні та більш зрозумілі продукти для дітей. А згодом його розширила б,

– пропонує нутриціологиня.

Якщо у дитини немає звички їсти збалансовану та здорову їжу, то зміни потрібно вносити не лише в шкільний раціон, а й удома. Батьки повинні бути для дітей підтримкою і прикладом для наслідування в цьому випадку.

"Хоча б 80% нашого щоденного раціону має містити корисну та здорову їжу. Було б добре, якби батьки почали звертати увагу на своє харчування також. Бо дитина не може їсти броколі, якщо тато навпроти їсть смажену картоплю", – каже експертка.

Що кажуть лікарі? За словами дитячої лікарки Анастасії Бикової-Шелевицької, щоденний раціон дитини повинен містити каші, овочі та фрукти, м'ясо або рибу кілька разів на тиждень.

Особливо для дитини шкільного віку важливий ситний сніданок, і для цього недостатньо бутербродів та чаю, повинні бути злакові або каша, тобто комбінація вуглеводів та білків.

Перекуси – це теж не просто бутерброд з ковбасою, який немає користі для дитячого організму. Краще обрати, наприклад, запечену курячу грудку з цільнозерновим хлібом та свіжим овочем.

Зверніть увагу Просто подумайте про ці цифри, – Зеленська відповіла на критику про шкільне харчування

Щоб пробудити у дитини цікавість, можна також залучити її до процесу приготування страви.

Щоб налаштувати процес, Ольга Полюхович радить також говорити з дітьми про харчування. Крім того, дитині варто пояснити, що таке здорове харчування та показати приклади.

Зауважити, що людина, яка здорово харчується, може підтримувати хорошу форму, міцне здоров'я, досягати висот у роботі, творчості, що цей шлях веде до хорошого майбутнього,

– пояснює Ольга Полюхович.

До слова, у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Там можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок певного регіону.