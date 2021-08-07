Нові правила оцінювання затвердили в методичних рекомендаціях МОН. Зокрема, там прописали поняття вербальної оцінки.

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Що оцінюватимуть вчителі

МОН дозволило школам використовувати вербальну оцінку замість рівневої. Тобто оцінка буде формувати навички, демонструвати ріст та вдосконалення дитини, а не просто констатувати, наскільки учень виконує план вивчення предмета.

Основний принцип реформи НУШ – зосередження на дитині. Тому оцінювання має дві пріоритетні функції: формувальну та діагностувальну. Вчителі мають оцінювати не лише результати, а й процес досягнення.

Наприклад: Якщо успіхи у читанні двох дітей однакові (вони швидко читають), то зусилля їх були різні. Адже одна дитина на початку року так само легко це робила, а інша – навчилася протягом навчання.

Тож вербальне оцінювання має відображати подоланий учнем шлях. Також вчителям варто зважати на особистісні надбання учня – активність, старанність, самостійність, відповідальність, комунікабельність.

Що таке вербальна оцінка

Вербальна (словесна) оцінка – це таке собі судження, яким вчитель описує досягнення дитини і те, над чим варто попрацювати.

Наприклад: "Діна розв’язує задачі за алгоритмом, але ще потребує допомоги вчителя та роз’яснень. Щоб досягти результату, їй варто бути більш уважною та прагнути самостійності, водночас це дуже старанна учениця".

Такі вербальні оцінки, згідно з рекомендаціями, пропонують залишити для учнів 1 – 2 класів.

Що таке рівнева оцінка

Тепер школи мають вибір: оцінювати результати навчання у 3 – 4 класах вербальними або рівненими оцінками.

Рівнева оцінка визначає рівень результату. А самі рівні позначають літерами:

П – початковий,

С – середній,

Д – достатній,

В – високий.

Школи мають прописати у статуті, який саме метод оцінювання обрали і будуть практикувати. Також у школи є право розробляти власні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів.

Наразі більшість шкіл вводитиме рівневі оцінки. Їх вже активно обговорюють батьки в соцмережах. Декому це здається незрозумілим, мовляв, що тепер казати, що "Моя дитина вчиться на "П-С" або ж "У нас одні лише "вешки"?

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Але є й ті, хто нагадує: літери ставили ще в гімназіях 19 сторіччя. Там використовували скорочення від слів "відмінно", "вельми добре", "дуже добре", "добре", "досить добре", "посередньо" і "слабо".

Так, у 20 – 30 роки минулого сторіччя учні та батьки плуталися в тих літерах. Тому згодом з’явилася чотирирівнева система оцінювання:

Н — "незадовільно",

З — "задовільно",

Д — "добре",

В — "відмінно".

Окрім того, МОН нагадує, що оцінка учня є конфіденційною інформацією, що має бути доступною лише для учня та його батьків.

Що треба вміти та знати для певного рівня

Рекомендації також містять орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів. Вона дозволяє забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання.

Наприклад, початковий рівень – це не відсутність знань. Щоб його отримати, теж потрібно чимало вміти. За допомогою вчителя: розпізнавати та називати об’єкти, називати окремі ознаки об’єктів, копіювати зразок, відтворювати частину отриманої інформації тощо.



Оцінювання учня: початковий рівень



Оцінювання учня: середній рівень



Оцінювання учня: достатній рівень



Оцінювання учня: високий рівень

У МОН наголошують, що рівневі оцінки мають не засмучувати дитину через помилки, а давати відчуття сходинок, якими можна просуватися до знань та вмінь.