Бельгійські вчені довели, що найкраще та найшвидше навчитися чомусь можна у незнайомому місці. Тому вчити уроки чи готуватися до ЗНО краще в незнайомому кафе, ніж вдома.

А уроки на вулиці під час екскурсії, де школярі раніше не були, стануть у рази ефективнішими, ніж у класі. Це підтверджує дослідження, опубліковане у журналі Neuron.

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І хоча хтось думає, що незнайома обстановка відволікає, а не сприяє навчанню, наука доводить, що все навпаки. Так, нейробіологи з’ясували, що нова обстановка змушує організм посилено виробляти дофамін — гормон, який відповідає за систему заохочень.

Завдяки цьому у людини покращується настрій, підвищується мотивація та з’являється відчуття задоволення. А викид дофаміну змушує мозок швидше сприймати та довше утримувати інформацію.

Експерти запевняють, що коли людині треба щось швидко вивчити, то варто частіше вириватися з рутини і звичного розпорядку дня та знаходити незнайомі місця. Навіть схожа лавка біля звичайних дерев, але в новому парку буде досить незвичною для мозку.