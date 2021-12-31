Нове меню, руханки і боротьба з булінгом: плани МОН на 2022 для безпечного та здорового навчання

Уряд затвердив План заходів Міністерства освіти та науки із реалізації стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у НУШ. Що планують запровадити чи продовжити – читайте у статті.

Таке розпорядження Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні 29 грудня.

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У 2022 році МОН планує

Впровадити рухові інтерактивні форми навчання, вправи під час занять та рухові перерви .

. До початку нового навчального року розробити та затвердити чотиритижневе сезонне меню для шкіл.

Оновити положення про психологічну службу .

. Розробити порядок створення та умови функціонування спеціальних класів у школах.

Оновити перелік особливих умов для осіб з ООП в пунктах проведення ЗНО .

. Розробити порядок надання логопедичних послуг в системі освіти.

Розробити умови допуску асистента учня до освітнього процесу.

Оновити типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з ООП.

Включити до змісту державного стандарту профільної середньої освіти здоров’язбережувальний компонент та забезпечити заклади відповідною навчальною літературою.

Внести зміни до Державних будівельних норм вимоги щодо ресурсних кімнат.

Що продовжать і надалі виконувати

Більшість планів Міністерства освіти і науки є продовженням уже початих процесів. Наприклад:

реконструкція їдалень;

забезпечення шкіл спортивним інвентарем;

боротьба з булінгом;

контроль проходження медоглядів;

проведення спортивних та інших заходів;

підвищення кваліфікації педагогів;

проведення моніторингів і досліджень тощо.

Виконання цих пунктів покладається на МОН, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації.

До слова, МОН разом із Міністерством молоді та спорту працюють над тим, щоб уроки фізкультури в школах проводили щодня. Окрім того, дітям не доведеться "стрибати через козла". Замість цього з’являться багато різних вправ, рухливі ігри тощо.