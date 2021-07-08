У МОН наголосили, що нові норми харчування набирають чинності з 1 вересня 2021 року, і на сьогодні ця постанова є чинною та підлягає застосуванню.

До теми Що діти їстимуть у школах з нового навчального року: повне шкільне меню від Клопотенка

Проте у закладах освіти можуть виникнути об’єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та послуг з харчування.

Тому МОН спільно з МОЗ розробили зміни до постанови, які передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду на нові норми харчування – у період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року.

У МОН додають, що не зможуть одразу контролювати дотримання оновленого харчування у школах.

На сьогодні відсутні правові підстави для здійснення заходів державного контролю за дотриманням закладами освіти та їхніми засновниками нових норм харчування, передбачених законодавством,

– кажуть у відомстві.

До слова, під наставництвом першої леді Олени Зеленської та шеф-кухаря Євгена Клопотенка в Україні розробили нове шкільне 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв.

Чим заборонено годувати дітей у школах

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Окрім того, Клопотенко розповів, наскільки здорожчає нове шкільне меню. "Раніше для того, щоб готувати продукти за всіма вимогам, треба було 14 гривень. Зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для кращого харчування і якості продуктів, – від 14 до 25 гривень", – сказав він.