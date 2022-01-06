Нове харчування у школах, реєстрація на пробне ЗНО та скандали – підсумки тижня в освіті

Редакція "Освіта 24" зібрала всі головні новини, які сталися у сфері освіти цього тижня – з 3 по 7 грудня 2022 року. Зокрема, читайте про нове харчування у школах, початок реєстрації на пробне ЗНО, зимові канікули для учнів та скандали в освіті.

Нове харчування у школах

В Україні завершиться перехідний період з нового шкільного харчування. Тож вже з 1 січня школи повинні перейти на нове меню для учнів – з овочами, фруктами та іншими корисними стравами.

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Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив для шкіл 160 нових страв, в яких обмежено кількість солі та цукру, а натомість збільшено кількість м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.

Як будуть харчувати учнів у школі? Наразі передбачено, що меню має бути чотиритижневим для різних сезонів (осіннє, зимове, весняне і літнє). Це дозволить урізноманітнити раціон.

Ковбаси, паштети та сосиски замінять стравами з риби та м’яса. Буде більше овочів, зокрема бобових, більше фруктів, кисломолочної продукції.

Водночас "швидкі перекуси" замінять, до прикладу, на горіхи, сухофрукти та злакові батончики, які не міститимуть багато цукру.

МОЗ опублікувало рецепти нового шкільного меню. Перелік страв та рецепти для приготування у школах – читайте за посиланням

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;

гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

продукція домашнього виробництва;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Як виглядає нове шкільне меню / Фото з соцмереж



Як зміниться вартість нового харчування? Євген Клопотенко каже, що вартість його меню лише на 2 – 3 гривні перевищує суму, що виділяють на харчування одного школяра.

Якщо раніше на харчування однієї дитини виділялося 13 гривень, то тепер – 17 гривень. На місцях бюджети будуть збільшуватися.

Додамо, що у садочках Львoвa з 1 сiчня 2022 рoкy пoдoрoжчaлo хaрчyвaння. Цiнa, якy плaтитимyть бaтьки дітей, збільшилася на 5 – 7 гривeнь. Все через нове харчування у закладах освіти. Ціни на нове меню – читайте у статті.

Початок реєстрації на пробне ЗНО-2022

5 січня розпочалася реєстрація на пробне ЗНО-2022, і триватиме вона до 22 січня. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Для чого потрібне пробне ЗНО? Пробне тестування відбувається з метою ознайомлення учнів з процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита.

Також учасники зможуть отримати результат тестування, психологічно налаштуватись на проходження ЗНО та навчитись ефективно розподіляти час, зосереджуючись на виконанні завдань. А результат пробного ЗНО допоможе вам краще зрозуміти, над чим варто попрацювати більш детально.

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Як зареєструватися на пробне ЗНО? Для реєстрації кожному учаснику необхідно заповнити реєстраційну картку учасника пробного ЗНО на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Так, учасники з різних областей мають знайти свою серед перелічених та зареєструватися за посиланням.

Після цього регіональним центром буде надано логін і PIN-код для входу на інформаційну сторінку учасника пробного ЗНО. Не пізніше 25 січня необхідно оплатити обрані тестування через систему онлайн-оплат на сайті регіонального центру або в банку. Реєстрація для проходження тестування відбудеться лише після успішної оплати.

До 10 березня на персональну сторінку учасники отримають запрошення-перепустку для проходження тестувань.

Вартість пробного ЗНО. Ціна за участь у пробному тестуванні складає від 213 до 309 гривень в залежності від регіону.

Скільки коштує участь у пробному ЗНО по областях:

213 гривень – для учасників з Харківської, Сумської та Полтавської областей.

270 гривень – для учасників з Одеської та Кіровоградської області.

282 гривні – для учасників з Закарпатської, Івано-Франківсьої, Тернопільської та Чернівецької областей.

285 гривень – для учасників з Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

300 гривень – для учасників у Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

309 гривень – для учасників з Києва, Київської, Черкаської та Чернігівської областей.

Коли та як проходитиме пробне ЗНО

Пробне ЗНО пройде в березні цього року. Усі предмети розділили на два дні:

19 березня – української мови або української мови і літератури;

26 березня – з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Пробне ЗНО під час карантину. В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, що пробне тестування організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Учасники повинні будуть:

на вході пройти вимір температури;

бути в масках;

мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції.

Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не більше як 15 школярів та 2 інструктори. Самі аудиторії забезпечать медичними масками, безконтактними термометрами, засобами дезінфекції для рук, щитками для медиків тощо. А ще до штату кожного пункту тестування додадуть медпрацівника.



Учасники проходять пробне ЗНО / ukranews.com

Що не можна робити на пробному ЗНО? В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, чого не можна робити учасникам пробного ЗНО. Найголовніших заборон чотири:

Не можна приносити небезпечні предмети та речовини.

Заборонено користуватися гаджетами та будь-якими матеріалами (у пункті проведення пробного ЗНО не можна використовувати, а під час тестування навіть мати при собі: засоби зв'язку; пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації; друковані або рукописні матеріали; інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення пробного ЗНО).

Не можна заважати іншим.

Заборонено псувати майно закладу, де відбувається пробне ЗНО, і майно людей, які перебувають у пункті проведення тестування.

В УЦОЯО зазначають, що якщо щось пішло не так, гроші за пробне ЗНО не повернуть, адже така опція просто не передбачена. І не має значення, через що учасник не зміг пройти оцінювання:

забув документи,

запізнився,

порушив якусь із заборон і йому не дали завершити тест тощо.

Коли будуть результати пробного ЗНО? Для визначення результатів упродовж трьох днів після кожного з тестувань учасники можуть перенести свої відповіді, надані під час виконання тесту в бланках відповідей, до спеціального сервісу.

А вже 25 березня на інформаційній сторінці учасника буде розміщено результат пробного ЗНО з української мови, української мови і літератури, а 1 квітня – з іншого навчального предмета.

Що відомо про основну сесію ЗНО-2022

Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2021 року. Безпосередньо основна сесія ЗНО в Україні пройде з 23 травня до 17 червня.

Графік ЗНО-2022:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

У 2022 році випускники зможуть складати ЗНО максимум з п’яти предметів. Також тепер необов'язково складати ЗНО з української літератури – абітурієнт може обрати ЗНО лише з мови або і з української мови і літератури.

Математика теж стала обов’язковим предметом для випускників шкіл для отримання атестату.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

Додамо, що у 2022 році основна новація у ЗНО це те, що з'явилась можливість проходити більшу кількість тестувань, проте це платно. "Якщо у 2021 році можна було пройти 5 предметів за кошт держави, то цього року 6, 7, 8 предмет можна пройти за власні кошти", – кажуть в УЦОЯО.

Скандали у сфері освіти

Батько на Буковині не пускав чотирьох дітей до школи

Батько чотирьох дітей у Чернівецькій області змушений сплатити 850 гривень штрафу. Все через те, що чоловік не дозволяв власним дітям ходити до школи. Вчителі це запідозрили, коли учні без поважних причин пропускали уроки.

Батько наполягає, що змусити його дітей відвідувати школу нібито ніхто не має права. Чоловік наголошує, що він та його діти є вільними людьми. Деталі – читайте за посиланням.



Батько дітей на засідання суду / Скріншот з відео газети "Карпат"

На Рівненщині урочисто відкрили шкільний туалет

На Рівненщині спалахнув скандал через урочисте відкриття шкільного туалету у селі Тишиця. Цікаво, що фасад будівлі прикрасили повітряними кульками, а також перерізали червону стрічку.

В обласному департаменті освіти та науки погодились, що урочисте відкриття туалету – то занадто. Але зауважили, що подія дійсно важлива. Дивіться фото та деталі – у статті.

Як учні цькують вчителів: три судові справи булінгу

У школах часто зустрічаються випадки булінгу серед школярів. Проте постраждати через цькування можуть не тільки учні, а й вчителі. Нижче читайте три гучні судові справи про булінг педагогів:

На Миколаївщині неповнолітня учениця систематично вчиняла булінг стосовно вчительки хімії. Однокласники записали розмову, де чітко видно, що учениця нецензурно ображає вчительку та висловлюється непристойно на її адресу. У свою чергу вчителька спокійно відреагував на дії учениці та не сварилася з нею.

На Тернопільщині учень 2 класу систематично вчиняв булінг стосовно вчительки. Зокрема, він висловлював їй словесні образи та показував непристойні жести під час навчального процесу тощо. Його мама вважає, що дитина так реагує на упереджене ставлення педагогині до нього.

Ще один учень на Тернопільщині систематично вчиняв булінг вчительки української мови під час навчального процесу, чим заподіював шкоду її психологічному здоров`ю. Батько свою вину у вчиненні правопорушення сина визнав.

Вакцинація та відсторонення вчителів

Станом на 6 січня повністю вакциновано понад 91% освітян. Ще 5,3% освітян очікують на другу дозу вакцини.

Де вакциновано найбільше освітян? Найбільшу кількість щеплених двома дозами освітян демонструють:

Дніпропетровська область – 96,08%;

Полтавська область – 95,63%;

Луганська область – 95,62%;

Черкаська область – 95,41%;

Сумська область – 95,40%.

Ситуація зі щепленнями у закладах освіти. Показники вакцинованих працівників освіти двома дозами серед закладів освіти:

працівники закладів спеціалізованої освіти – 96,72%;

працівники профтехів – 93,75%;

вчителі шкіл – 92,87%;

вихователі садочків – 90,34%;

викладачі коледжів – 87,45%;

викладачі вишів – 82,94%.

Міністр освіти розповів, що у школах досі не вакциновано 2,7% працівників.

З них більше 9,3 тисячі мають підтверджені медичні протипоказання, що складає 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095 осіб), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях,

– заявив Шкарлет.

Цікаво У США вчителька без дозволу батьків вакцинувала школяра від COVID-19: її заарештували

Скільки вчителів досі відсторонені від роботи? За словами Шкарлета, відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл.

Зазначимо, що відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення.

Проте далеко не всіх вчителів повертають на роботу до школи:

Так, 8 грудня суд Миколаївської області відмовився поновлювати на роботі вчительку. Суддя зазначила, що у випадку обов’язкової вакцинації суспільні інтереси вагоміші, ніж особисті.

А днями суд на Рівненщині відмовив у задоволенні двох позовних заяв вчителів із ліцею. Педагоги хотіли скасувати наказ про відсторонення від роботи через відсутність щеплення від COVID-19.

Суд на Волині теж відхилив позов невакцинованої вчительки з вимогою повернутись до роботи у школі. Сама ж педагогиня вважає щеплення "примусовим медичним експериментом". Подробиці – читайте у статті.

Також вчительку з Кіровоградщини Ларису Лисюк раніше відсторонили від роботи через відсутність вакцинації. Проте вона продовжувала ходити на роботу, тож суд вирішив оштрафувати її на 17 тисяч гривень. Деталі – тут.

Де вчителі вигравали в судах:

На Сумщині 6 грудня суд постановив відновити вчительку на роботі, писав 24 канал. Проте суддя задовольнила позов лише частково – не компенсувала зарплату.

У Чернігові викладачка хореографії, яку відсторонили від роботи, подала до суду та виграла справу. Тепер школа має поновити її на посаді та виплатити їй середню зарплату за час відсторонення.

На Львівщині суд скасував наказ про відсторонення вчительки математики Ірини Бродик. З 10 січня педагогиня має повернутися на роботу, попри те, що досі нещеплена. Окрім того, школа має виплатити їй зарплату у розмірі 11,2 тисячі гривень.

А на Волині невакциновану вчительку, яка подала до суду на школу через відсторонення, повернуть до роботи та виплатять зарплату за час відсутності – понад 24 тисячі гривень.

Зимові канікули у школах

Школярі вже другий тиждень перебувають на зимових канікулах, і вже 10 січня вони повернуться за парти.

Скільки тривали зимові канікули для учнів:

Львів – з 27 грудня до 10 січня (проте чимало шкіл розпочали канікули з 31 грудня).

Івано-Франківськ – з 31 грудня по 16 січня включно.

Кропивницький – у періоді з 27 – 30 грудня до 10 січня.

Івано-Франківськ – з 1 по 17 січня.

Харків – з 28 грудня до 10 січня.

Рівне – з 25 грудня до 9 січня включно.

Хмельницький – з 30 грудня до 9 січня включно.

Чернігів – з 24 грудня до 9 січня включно.

Полтава – з 25 грудня до 10 січня (проте у Кременчуці канікули будуть тривати з 1 до 16 січня).

Волинь – з 28 грудня до 9 січня включно.

Житомир – рекомендовано з 31 грудня по 16 січня.

Суми – з 25 грудня до 9 січня включно.

Дніпро – з 25 грудня по 10 січня.

Кривий Ріг – з 25 грудня до 9 січня включно.

Скільки шкіл зараз на канікулах чи дистанційці? За даними МОН, станом на 6 січня лише 4 школи працюють дистанційно. Водночас досі більше 13 тисяч шкіл перебувають на канікулах.

До слова, цього тижня школярі у США повинні були повернутися за парти. Проте через поширення Омікрону учні або залишаться на зимових канікулах або перейдуть на дистанційне навчання. Деталі – у статті.

Додамо, що через подовжені осінні та зимові канікули в деяких регіонах можуть продовжити навчальний рік на червень. Так, у деяких містах вже анонсували уроки у перший місяць літа.

Наприклад, через тритижневі осінні канікули у Харкові вирішили, що навчальний рік має тривати до 3 червня замість 27 травня. “Потрібно буде ущільнювати навчальний процес, щоб не перевантажувати дітей. Ми додамо один тиждень до навчального року”, – каже директорка департаменту освіти Ольга Деменко.

У Львові та області восени відпочивали не три тижні, а два. Але теж думають продовжити навчальний рік, передає видання Tvoemisto.tv.

Оскільки осінні канікули через пандемію були дещо довшими – два тижні замість одного. Цілком ймовірно, що наші діти влітку будуть вчитися довше, тобто у червні,

– пояснила начальниця департаменту освіти Львівської ОДА Ірина Сислюк.

Тож, схоже на те, що деякі школярі вчитимуться влітку. Питання в тому, де саме і скільки днів. Ми будемо повідомляти читачів, як тільки в певному регіоні з’явиться інформація про продовження навчання у червні.

Новини у сфері вищої освіти

Зеленський підписав зміни до закону щодо військової освіти

МОН рекомендувало школам у навчальному році 2021/2022 провести літні канікули з 1 червня до 31 серпня 2022 року.Проте у відомстві додають, що тривалість навчального року визначає педрада школи відповідно до обсягу навантаження та програми. Тобто школи можуть продовжити навчання на літо, але 1 липня всі учні мають обов’язково піти на відпочинок.

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до деяких законів України про військову освіту та науку, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2021 року.

Закон передбачає підвищення якості підготовки військових спеціалістів. Новий документ також удосконалює освітній процес та наукову (науково-технічну) діяльність у:

вищих військових навчальних закладах (установах вищої освіти зі специфічними умовами навчання),

військових навчальних підрозділах вищої освіти,

військових наукових установах.

Відповідно до внесених змін до закону про вищу освіту, державні органи мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги, що стосуються управління відповідними військовими вишами. Вони також розробляють вимоги до кандидатів на посади керівників військових вишів.

ДСЯО розпочне акредитацію освітніх програм для коледжів

Державна служба якості освіти вперше розпочне процедуру акредитації освітньо-професійних програм для коледжів і технікумів. Процедура акредитації триватиме протягом двох місяців з моменту подання заяви. Деталі – у статті.

Франція надає стипендії для навчання на магістратурі та аспірантурі

Уряд Франції пропонує щомісячні стипендії для навчання в магістратурі та подвійній аспірантурі на 2022 – 2023 навчальний рік. Який розмір стипендії, як її отримати та хто може взяти участь – читайте у статті.