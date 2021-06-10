Має мільйони та діаманти: нова ректорка Харківського університету подала декларацію

Нещодавно в Харкові обрали нового ректора університету імені Каразіна. Цю посаду зайняла Тетяна Кагановська. Після цього жінка подала декларацію, де є чимало цікавого.

Зокрема, в сім'ї ректорки є не лише мільйонні статки, а й прикраси з діамантами. Цю декларацію оприлюднили 8 червня.

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Скільки грошей є в сім'ї Кагановських

Минулого року на посаді декана юридичного факультету цього ж вишу жінка заробила 637 тисяч гривень. Її чоловік Олександр Кагановський на підприємництві за 2020 рік заробив 4,9 мільйона гривень.

На момент створення декларації, сім'я готівкою в гривнях зберігала лише 581 тисячу гривень. А ось в іноземній валюті трішки більше – 153 тисячі доларів і 92 тисячі євро.

Яку нерухомість вона має

Ректорка вказала 2 земельні ділянки в Харкові:

на 474 метри квадратних – спільне право на користування з чоловіком, донькою та 2 синами;

на 90 квадратних метрів – вартістю 31 680 гривень.

Окрім цього, в декларації є житловий будинок на 310,5 квадратних метрів. Він коштує 1,175 мільйона гривень.

Також нова ректорка володіє частиною квартири в Києві площею 112,5 метра квадратного.

У графі недобудованих об'єктів жінка вказала будинок на 850 метрів квадратних. Він розташований у Харкові, однак точної адреси немає.

Список коштовностей освітянки

Тетяна Кагановська задекларувала три пари наручних годинників Rolex і Breguet. Також у неї є два набори сережок, перснів і кулонів з діамантами. Окрім цього, в декларації можна зустріти й мистецтво – дві картини відомої української художниці Валерії Гапчинської.

У сім'ї Кагановських є 3 автомобілі:

Mercedes-Benz CLS 450, який коштує 3,14 мільйона гривень;

компактвен Renault Scénic;

Toyota RAV4, який належить її матері – Валентині Кушнарьовій.

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Що відомо про нову ректорку

Тетяна Кагановська – донька колишнього губернатора Харківської області.

Деканом юридичного факультету Харківського університету імені Каразіна вона була від 2004 року.

У 2005 році вступила до партії "Нова демократія", а згодом разом із батьком перейшла до "Партії регіонів".

Була депутатом обласної ради Харкова з 2006 по 2010 рік.

Також з 2006 по 2009 рік очолювала міську комісію з питань забезпечення громадського порядку Харкова.