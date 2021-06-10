Зокрема, в сім'ї ректорки є не лише мільйонні статки, а й прикраси з діамантами. Цю декларацію оприлюднили 8 червня.
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Скільки грошей є в сім'ї Кагановських
Минулого року на посаді декана юридичного факультету цього ж вишу жінка заробила 637 тисяч гривень. Її чоловік Олександр Кагановський на підприємництві за 2020 рік заробив 4,9 мільйона гривень.
На момент створення декларації, сім'я готівкою в гривнях зберігала лише 581 тисячу гривень. А ось в іноземній валюті трішки більше – 153 тисячі доларів і 92 тисячі євро.
Яку нерухомість вона має
Ректорка вказала 2 земельні ділянки в Харкові:
- на 474 метри квадратних – спільне право на користування з чоловіком, донькою та 2 синами;
- на 90 квадратних метрів – вартістю 31 680 гривень.
Окрім цього, в декларації є житловий будинок на 310,5 квадратних метрів. Він коштує 1,175 мільйона гривень.
Також нова ректорка володіє частиною квартири в Києві площею 112,5 метра квадратного.
У графі недобудованих об'єктів жінка вказала будинок на 850 метрів квадратних. Він розташований у Харкові, однак точної адреси немає.
Список коштовностей освітянки
Тетяна Кагановська задекларувала три пари наручних годинників Rolex і Breguet. Також у неї є два набори сережок, перснів і кулонів з діамантами. Окрім цього, в декларації можна зустріти й мистецтво – дві картини відомої української художниці Валерії Гапчинської.
У сім'ї Кагановських є 3 автомобілі:
- Mercedes-Benz CLS 450, який коштує 3,14 мільйона гривень;
- компактвен Renault Scénic;
- Toyota RAV4, який належить її матері – Валентині Кушнарьовій.
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Що відомо про нову ректорку
- Тетяна Кагановська – донька колишнього губернатора Харківської області.
- Деканом юридичного факультету Харківського університету імені Каразіна вона була від 2004 року.
- У 2005 році вступила до партії "Нова демократія", а згодом разом із батьком перейшла до "Партії регіонів".
- Була депутатом обласної ради Харкова з 2006 по 2010 рік.
- Також з 2006 по 2009 рік очолювала міську комісію з питань забезпечення громадського порядку Харкова.