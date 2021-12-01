Президент під час виступу у Верховній Раді підняв питання розвитку науки та освіти. Він вважає, що незалежна Україна – це розумна країна, і держава підтримує талановитих школярів.

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Зеленський про ноутбуки для вчителів

За його словами, до 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя нашої держави.

Важливо! У межах проєкту "Ноутбук кожному вчителю" від МОН та Мінцифри до регіонів вже доставили 20 тисяч комп’ютерів. Зокрема, техніку отримали 11 областей. Перелік – дивіться тут.



Завдяки державній субвенції до кінця 2021 року мають закупити загалом 60 тисяч ноутбуків і забезпечити технікою вчителів у 24 областях України. З держбюджету на цей проєкт виділили 980 мільйонів гривень.



Придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.

Зеленський про премії для учнів та вчителів

Володимир Зеленський зауважив, що 10 тисяч гривень щомісяця отримують випускники з найвищим балом ЗНО.

Також вони запровадили нові державні, президентські премії: 100 тисяч гривень – переможцям міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та хімії.

Вперше в цьому році ми надаємо премії не тільки учням, але й вчителям, які цих чемпіонів підготували,

– додав глава держави.

Крім того, Президент зауважив, що цього року в Україні підвищили стипендії студентам до прожиткового мінімуму. Водночас він запевнив, що "кількість стипендіатів зменшувати ніхто не буде".

Зеленський про Президентський університет

Пріоритетними спеціальностями в Президентському університеті, який почнуть будувати і створювати вже наступного року, стануть:

кібербезпека,

штучний інтелект,

нанотехнології,

аерокосмічні технології,

енергетичні технології,

біотехнології.

Зеленський про науку

За словами президента, два роки тому запрацював Національний фонд досліджень. Це грантова підтримка науки.

За два роки гроші отримали 222 наукові проєкти на загальну суму біля одного мільярда гривень. Це наукові розробки, до яких залучено понад 1500 провідних і молодих українських вчених,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що вперше за багато років в Україні відновлюють науковий флот. Цьогоріч у нас з'явилося два кораблі – судно "Борис Александров" та криголам "Ноосфера".

Володимир Зеленський про освіту та науку: відео виступу в Раді



До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%. Загалом посадові оклади освітян зростуть на 900 – 1300 гривень. Відповідно зарплата стартуватиме від 10 тисяч гривень. Суми зарплат – дивіться у статті.