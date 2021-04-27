Норми шкільного харчування в Україні порушені в кожному четвертому меню для учнів

27 квітня 2021 , 19:20
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

У чверті шкільних їдалень виявили порушення норм здорового харчування дітей. Окрім того, є безліч порушень у харчоблоках.

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька заявила, що з початку року проаналізовано понад 3,5 тисячі щоденних шкільних меню.

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І у 800 випадках (а це 23%) виявили порушення норм здорового харчування.

А минулорічні перевірки показали, що в кожній другій школі були порушення, пов’язані з:

  • незадовільним матеріально-технічним станом,
  • неналежним водопостачанням,
  • неякісною питною водою та іншими проблемами.

Додамо, що з 1 січня в Україні діє новий Санітарний регламент для шкіл.

Найголовніше, що відрізняє цей документ від санітарних правил 2001 року – це нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих ВООЗ, 
– наголошують у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів.

Додамо, що побачити відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня 2021 року. Новий Санітарний регламент встановлює вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть запропонувати дітям.

Зокрема, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ.

Тепер всі школи повинні будуть:

  • скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;
  • зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;
  • збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;
  • збільшити кількість фруктів та овочів;
  • збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

Чим заборонено годувати дітей у школах

  • м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, гриби;
  • непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
  • непастеризовані соки, газовані напої та кава;
  • продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
  • також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.
Автор: Марія Бондар