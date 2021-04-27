Норми шкільного харчування в Україні порушені в кожному четвертому меню для учнів

У чверті шкільних їдалень виявили порушення норм здорового харчування дітей. Окрім того, є безліч порушень у харчоблоках.

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька заявила, що з початку року проаналізовано понад 3,5 тисячі щоденних шкільних меню.

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І у 800 випадках (а це 23%) виявили порушення норм здорового харчування.

А минулорічні перевірки показали, що в кожній другій школі були порушення, пов’язані з:

незадовільним матеріально-технічним станом,

неналежним водопостачанням,

неякісною питною водою та іншими проблемами.

Додамо, що з 1 січня в Україні діє новий Санітарний регламент для шкіл.

Найголовніше, що відрізняє цей документ від санітарних правил 2001 року – це нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих ВООЗ,

– наголошують у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів.

Додамо, що побачити відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня 2021 року. Новий Санітарний регламент встановлює вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть запропонувати дітям.

Зокрема, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ.

Тепер всі школи повинні будуть:

скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;

збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;

збільшити кількість фруктів та овочів;

збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

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