Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька заявила, що з початку року проаналізовано понад 3,5 тисячі щоденних шкільних меню.
До теми "Топив" за це багато років, – Клопотенко пояснив, як зміниться шкільне меню
І у 800 випадках (а це 23%) виявили порушення норм здорового харчування.
А минулорічні перевірки показали, що в кожній другій школі були порушення, пов’язані з:
- незадовільним матеріально-технічним станом,
- неналежним водопостачанням,
- неякісною питною водою та іншими проблемами.
Додамо, що з 1 січня в Україні діє новий Санітарний регламент для шкіл.
Найголовніше, що відрізняє цей документ від санітарних правил 2001 року – це нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих ВООЗ,
– наголошують у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів.
Додамо, що побачити відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня 2021 року. Новий Санітарний регламент встановлює вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть запропонувати дітям.
Зокрема, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ.
Тепер всі школи повинні будуть:
- скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;
- зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;
- збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;
- збільшити кількість фруктів та овочів;
- збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.
Чим заборонено годувати дітей у школах
- м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва, гриби;
- непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
- непастеризовані соки, газовані напої та кава;
- продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
- також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.