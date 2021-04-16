Звіт на основі опитування 1 934 респондентів у Великій Британії показує, що психічний добробут людини значно погіршується через фінансові клопоти. Найгірші показники у віковій категорії від 18 до 34 років.

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Деталі дослідження

Середні показники психічного добробуту, які оцінили за 14 різними критеріями, впали більше ніж на 37 відсотків серед тих, хто має низький рівень фінансової грамоти.

Середній показник фінансової грамотності дорослих у віці від 18 до 34 років на 17 відсотків нижчий, ніж загальний показник у Великій Британії.

Окрім цього, 12 відсотків молодих людей також повідомили, що неабияк стурбовані своїм поточним та майбутнім фінансовим становищем.

Не маючи базових навичок, знань та впевненості, необхідних для побудови безпечного та стійкого фінансового майбутнього, дорослі у цьому віковому діапазоні зазнають посилених наслідків для психічного здоров'я.

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Як розв'язати проблему

Попри те, що життєвий досвід є одним із визначальних факторів психічного добробуту, дані результати свідчать про глибшу проблему, яка полягає у недостатній фінансовій освіті.

Рейчел Харт, голова відділу фінансового планування Claro зазначає, що фінансова впевненість є однією з основних навичок життя, особливо в економіках, де існує велика фінансова пропозиція та різні види боргів.

Висновок про те, що фінансова грамотність молодих людей нижче середнього показника, підкреслює потребу у кращій фінансовій освіті, яка була б доступною для всіх дітей та дорослих, починаючи зі шкільного віку,

– наполягає Харт.

Експертка сподівається, що дане дослідження заохотить людей зрозуміти та навчитися управляти власними фінансами, тим самим покращувати своє психічне здоров'я.

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