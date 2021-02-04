Низька зарплата та нестача кадрів: як працюють вихователі у садочках України

Однією з основних проблем в Україні є низькі зарплати освітянам, зокрема вихователям, адже їм у 2021 році не збільшили ставку. Проте саме від них залежить виховання успішного покоління, бо освіта починається із дитячого садочка.

Джерело: "Всеосвіта"

За словами експертів, у садочку діти вчаться жити та взаємодіяти у суспільстві. Тому вихователям має приділятися чи не найбільше уваги від держави. Але в Україні все не зовсім так.

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Як працюють вихователі у садочках України

Низька зарплата

Згідно з таблицею посадових окладів, ставка вихователя звичайного садочку складає 30 годин на тиждень. У середньому це 120 годин на місяць. Педагог, який не має категорії, тарифікується за 10 – 11 розрядами. Так, вихователь без категорії отримує 29,4 гривні за годину.

І оскільки 11 розряд – це 4383 гривень, то після вирахування податку 19,5%, "на руки" вихователеві надходить понад 3,5 тисячі гривень. Тобто вихователь, який закінчив університет і прийшов працювати за професією отримуватиме 29,4 гривень за годину нелегкої й дуже відповідальної роботи.

Нестача кадрів у садочку

На сьогодні у садочках катастрофічний не вистачає вихователів. Тому тим педагогам, які є, постійно доводиться брати ще більше навантаження, бо немає кому працювати.

Тобто, щоб отримати хоча б 7 – 8 тисяч гривень зарплати, вихователям доводиться працювати понад 10 годин на добу.

Зазначимо, що вихователі працюють позмінно. Тобто, на кожну групу в дитячому садку їх має бути двоє: один працює до обіду, інший – після. А якщо в садочку на групі немає другого вихователя, то доводиться брати на себе повний робочий день, а це, як мінімум, 10,5 годин на день. Тому вихователь садочку змушений відкласти на другий план власне здоров'я і свою родину заради роботи.

Субвенції немає

Згідно з законом, освітня субвенція від держави охоплює заклади освіти, але не садочки. Адже дошкільні заклади освіти фінансуються лише з місцевого бюджету.

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Тобто, місцева влада самостійно визначає розміри видатків у цьому напрямку. Якщо в бюджеті відсутні кошти на надбавки і доплати вихователям, то посадовці можуть такі виплати просто скасувати через відсутність коштів.

Окрім того, катастрофічно не вистачає фінансування на обладнання і матеріалів до занять з дітьми.

За словами експертів, це далеко не всі проблеми дошкілля в Україні, але рівень заробітної плати, кадрове забезпечення та державне фінансування – це ті речі, завдяки яким можна уникнути більшості інших негараздів.