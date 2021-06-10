Ціна плагіату: німецьку ексміністерку позбавили докторського ступеня

Колишня глава міністерства у справах сім'ї Німеччини Франциска Ґіффей подала у відставку через плагіат при написанні дисертації. На цьому наслідки для політикині не закінчились: її позбавили докторського ступеня.

Таке рішення ухвалив вільний університет Берліна. Науковці дійшли висновку, що Ґіффей обманювала щодо того, що самостійно написала роботи.

Варто прочитати Покинула школу через чоловіка: американка отримала атестат у 94 роки

Плагіату назбиралось на 49 сторінок

Ексміністерка "забула" зазначити та правильно процитувати авторів, роботи яких використала у дисертації. Таких сторінок назбиралось 49 з 265. Сама Ґіффей, хоча і пішла у відставку, проте свою наукову роботу продовжує захищати

Як і в минулому, я дотримуюсь своєї заяви, що подала роботу в 2009 році зі своїми знаннями і чистим сумлінням,

– сказала Ґіффей.

Політикиня подала дисертацію ще в 2010 році

Політикиня подала дисертацію у Вільний університет Берліна в 2010 році. Про те, що роботу перевіряють на плагіат, стало відомо у 2019 році. Вже наприкінці року Гіффей видали догану, проте докторський ступінь залишили. Через рік вже сама політикиня відмовилась від ступеня.

Незважаючи на гучний скандал, Ґіффей все ще планує балотуватись на посаду мера Берліна від Соціал-демократичної партії.