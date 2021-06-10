Таке рішення ухвалив вільний університет Берліна. Науковці дійшли висновку, що Ґіффей обманювала щодо того, що самостійно написала роботи.

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Плагіату назбиралось на 49 сторінок

Ексміністерка "забула" зазначити та правильно процитувати авторів, роботи яких використала у дисертації. Таких сторінок назбиралось 49 з 265. Сама Ґіффей, хоча і пішла у відставку, проте свою наукову роботу продовжує захищати

Як і в минулому, я дотримуюсь своєї заяви, що подала роботу в 2009 році зі своїми знаннями і чистим сумлінням,
– сказала Ґіффей.

Політикиня подала дисертацію ще в 2010 році

Політикиня подала дисертацію у Вільний університет Берліна в 2010 році. Про те, що роботу перевіряють на плагіат, стало відомо у 2019 році. Вже наприкінці року Гіффей видали догану, проте докторський ступінь залишили. Через рік вже сама політикиня відмовилась від ступеня.