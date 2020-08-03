Десятки тисяч учнів на півночі Німеччини першими у Європі повернулися до шкіл у понеділок, 3 серпня. Заняття нарешті відновилися вперше з середини березня, коли почався карантин у зв'язку з коронавірусом.

Мекленбург-Передня Померанія перша вирішила закінчити літні канікули, тому понад 150 тисяч школярів у регіоні відсьогодні повернулися за парти, передає DPA.

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Щоб уникнути можливість зараження заклади освіти розділили учнів на групи, які не перетинаються. Проте в самих групах скасували правила соціальної дистанції.



Відкриття шкіл у Німеччині / Фото thelocal.de

У школах всім потрібно носити маски в коридорах, класи треба регулярно провітрювати, а учнів закликали регулярно мити руки та дотримуватися соціальних дистанцій.

Відомо, що 16 штатів Німеччини погодилися відкрити свої заклади освіти для школярів. Так, кілька островів у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн теж відновлюють заняття в понеділок, а місто Гамбург запустить дітей в школи з четверга.

У Берліні, Північній Рейн-Вестфалії та Бранденбурзі школярі почнуть відвідувати заняття з наступного тижня.



До слова, від початку пандемії понад 200 тисяч людей у ​​Німеччині заразились коронавірусом, близько 9 тисяч – померли. А за останні кілька тижнів показники зараження у Німеччині збільшилися.