Ніколи не здаватися: 5 мотиваційних цитат найуспішніших людей світу

На шляху до успіху трапляється безліч прикрих перепон. Мотивація та натхнення є неймовірно важливими, особливо коли це стосується сфери бізнесу.

Джерело: 24 канал

Бути власником бізнесу – справа далеко не з легких. Освіта 24 підібрала цитати найвідоміших підприємців світу, які надихнуть працювати не покладаючи рук.

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Джефф Безос

Джеффрі Безос є одним з найбагатших підприємців світу. Власник Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin неодноразово стикався з проблемами та неприйняттям власних ідей суспільством. Вклавши кошти у, на перший погляд, неперспективну галузь онлайн-продажів у 1994 році, сьогодні Безос є одним з найвпливовіших та найбільш впізнаваних особистостей у світі.

Те, що нам потрібно, – це завжди дивитися у майбутнє. Коли світ навколо тебе змінюється та все стає проти тебе, необхідно зрозуміти, в якому напрямку рухатися. Віддайся вітру змін, адже одні лише нарікання – це не стратегія,

– розповідає Безос.



Джефф Безос / Фото Getty

Клей Кларк

Клейтон Кларк отримав звання "Молодого підприємця року" у 2007, а також став бізнес-тренером Forbes. Зараз бізнесмен володіє 6 великими компаніями у США, встигає видавати книги та вести власне шоу на радіо.

Щоб створити власний бізнес, не обов'язково бути великим інтелектуалом, мати величезний стартовий капітал чи ходити по головах. Необхідно просто мати власне бачення світу та втілювати його через cвої товари та послуги, не покладаючи рук,

– ділиться досвідом Кларк.



Клейтон Кларк / Фото SuccessVets

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі стала найвпливовішою людиною шоу-бізнесу у 2009 році за версією журналу Forbes. Одна з найвисокооплачуваніших акторок, телеведучих та письменниць світу входить до Національної зали слави жінок США.

Не хвилюйся про те, щоб бути успішним, натомість невпинно працюй над тим, щоб бути неперевершеним. Тоді ти й сам не помітиш, як за тобою з'явиться успіх,

– наполягає Вінфрі.



Опра Вінфрі / Фото Getty

Стів Джобс

Про американського підприємця Стіва Джобса не чув хіба що лінивий. Один з найвідоміших винахідників світу став іконою для багатьох бізнесменів. Хоча підприємця вже майже 10 років як немає, його винаходи та ім'я закарбувалися у світі технологій навічно.

Робота займатиме величезну частину твого життя, і єдиний шлях насправді бути задоволеним своєю працею – це робити все ідеально. Щоб цього досягти, потрібно по-справжньому закохатися в те, що ти робиш,

– мотивував підприємців Джобс.



Стів Джобс / Фото Getty

Білл Гейтс

Вільям Генрі Гейтс є засновником однієї з найвідоміших корпорацій Microsoft. Його компанія досягла неймовірного успіху та стала передовою на ринку розробки програмного забезпечення. Збільшивши свої статки до неймовірних показників, Гейтс також став іконою для безлічі підприємців.

Це нормально, радіти успіху, та набагато важливіше навчатися за допомогою помилок. І я можу зрозуміти бажання мати мільйони доларів, але знайте, що як тільки ви цього досягнете, то зрозумієте – все це один і той самий "гамбургер",

– розповідає Гейтс.



Білл Гейтс / Фото Getty