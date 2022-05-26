"Ніколи не поїдуть до Лондона": в окупованому Криму хочуть відмовитися від вивчення англійської

Російська окупаційна влада Криму планує відмовитися від вивчення англійської мови у школах на території півострова. Мовляв, у цьому просто "немає потреби".

Відповідну заяву 25 травня зробив спікер так званої "державної ради Криму" Володимир Константінов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Англійська "робить дітей заручниками"

Цей Константінов висловився вкрай сумнівно навіть для представника окупаційної влади. Зокрема, сказав, що вивчення іноземних мов для нього "суперечливе та дуже неоднозначне питання".

Навіщо вчити те, що не потрібне, якщо людина ніколи не поїде до Лондона? Тупе наслідування іншої цивілізації небезпечне. Ми робимо (дитину – 24 канал) заручником і вона буде казати, що "знаю англійську та мені цікаво, яка вона – Англія",

– проголосив "спікер".

Потім він пішов за шляхом кремлівського диктатора та почав говорити про "історію", якою її бачать росіяни. Мовляв, "англійці воюють із нами тисячу років".

Саме тому Константінов вирішив, що не треба витрачати гроші на вчителів англійської. Проте, на його думку, це ще й марнування часу, яке призводить до того, що в дитини "на історію часу не вистачає".

Навіть сам не вивчав її в школі

Константінов зазначив, що взагалі не вивчав цю іноземну мову в школі. Проте в нього виникла потреба в ній у зв'язку зі справами бізнесу. Тоді він нібито сів за підручники та зміг освоїти англійську за 2 роки. Тому посадовець закликав просто створювати на анексованому Росією півострові курси з вивчення китайської, французької, англійської та інших мов.

Як Росія використовує окупований Крим

22 травня стало відомо про ще один спосіб, яким Росія послуговується у використанні жителів окупованих територій. Зокрема, в анексованому Криму почали збирати медиків, який кидають прямісінько в пекло війни.

При цьому все виставляють так, наче медичні працівники самі рвуться туди їхати. Проте вже є свідчення, що їх просто змушують їхати в найгарячіші точки Сходу України.

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