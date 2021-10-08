Нікого насильно не примушуємо, – у КМДА відповіли, що буде з вчителями, які не вакцинуються

Міністерство охорони здоров'я указом за 7 жовтня 2021 рік затвердило обов'язкову вакцинацію вчителів. Тож, якщо освітяни не захочуть вакцинуватись до того, як закон набере чинності – їх можуть відправляти у відпустку за власний кошт.

Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він зазначив, що на сьогодні школи є основними місцями скупчення людей, а отже – основною зоною ризику для міста.

До теми Про вчителів, які мали підроблені сертифікати вакцинації, повідомили поліції

"Поки вчителів насильно вакцинуватись не примушували і не будемо. Усі мають розуміти сьогоднішню ситуацію і те, що вакцинація є основним запобіжним заходом, щоб повернутись до звичайного життя", – розповів Поворозник.

У вчителів є місяць

Як уточнив заступник голови КМДА, наказ Міністерства охорони здоров'я від 7 жовтня 2021 року про обов'язкову вакцинацію освітян та працівників органів влади набуде чинності через місяць. Отже, вони ще можуть встигнути вакцинуватись.

Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відправлять у відпустку без збереження заробітної плати. Микола Поворозник Перший заступник голови КМДА

За його словами, сьогодні особлива увага звертається не тільки на те, чи вакциновані вчителі, а й на дотримання санітарних норм та рекомендацій:

термометрію;

миття рук;

роботу медичної частини;

дезінфекцію;

провітрювання приміщень.

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне