Nike виділить 1 мільйон доларів на фінансову грамотність американських дітей

Виробник спортивних товарів Nike виділить 1 мільйон доларів американській платформі Goalsetter, яка займається розвитком фінансової грамоти серед дітей.

Такий внесок компанія вирішила зробити в межах великого проєкту на суму 140 мільйонів доларів, спрямованого на встановлення расової рівності. Інвестиція дозволить створити особисті банківські рахунки для заощаджень більш ніж 10 000 школярам.

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Що відомо про діяльність Goalsetter

Goalsetter – поки єдина в США платформа, яка займається розвитком навичок фінансової грамотності серед дітей. Метою проєкту є допомога школярам зрозуміти інвестиційний ринок, ціну грошей та забезпечити їм фінансовий добробут в майбутньому.

На думку діячів Goalsetter, відкриття банківських рахунків з метою заощаджень є чудовим інструментом для розвитку навичок фінансової грамотності молодого покоління американців. Платформа навчає школярів хороших фінансових звичок, зокрема правильному поводженню з грішми та плануванню.

Діти, які змалку вміють заощаджувати гроші, частіше отримують можливість здобути вищу освіту та забезпечити власний кар'єрний розвиток в майбутньому.

Nike назавжди ввійде в історію, оскільки допомагає просвітництву цілого покоління молодих американців,

– наголошує засновниця Goalsetter Таня Ван Корт.

Додамо, що Таня Ван Корт є афроамериканкою, і просвітницька діяльність Goalsetter найактивніше проводиться серед маргіналізованих та найбільш соціально незахищених категорій дітей.