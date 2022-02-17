"У них була контузія": внаслідок обстрілу садочка в Станиці Луганській постраждали 2 працівники

Російські бойовики 17 лютого цинічно обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Відомо, що там постраждали двоє працівників, у них були контузії.

Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Станично-Луганської селищної ВЦА Валентина Коновалова уточнила 24 каналу про постраждалих та розповіла, як заклад працюватиме надалі.

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Що відомо про постраждалих

Раніше повідомлялося, що контузії отримали 3 працівників дитсадка – сторож, прачка та помічниця вихователя.

Проте Валентина Коновалова пояснила, що внаслідок обстрілу садочку серйозно постраждали двоє працівників – у них була контузія.

Третю людину швидка забрала разом із постраждалими до лікарні, у неї був шок. Зараз відомо, що їм уже надали медичну допомогу, дали ліки. Всі вони відмовились від госпіталізації і вже повернулись додому,

– сказала Коновалова.



Бойовики обстріляли садочок у Станиці Луганській / Фото з фейсбуку ОТУ "Північ"

Як працюватиме садочок надалі? 18 лютого, за словами керівниці відділу освіти, співробітники садочку вийдуть на роботу, але дітей вони поки не прийматимуть.

"Працівники садочку всім колективом завтра організують прибирання. Також будуть вирішувати, чим можна хоча б тимчасово закрити діру в стіні, позаклеювати вікна, допоки приміщення не відремонтують", – каже вона.

Який стан будівлі дитсадка

Снаряд бойовиків пробив стіну музичної зали. Уламки розлетілись по приміщенню. Скільки коштуватиме ремонт дитячого садочка поки що важко оцінити.

Ми поки що не розуміємо у якому технічному стані ця стіна, чи пішли там тріщини, чи не доведеться її зовсім демонтувати. Можливо, стан стіни дозволить просто закласти цю дірку,

– сподівається Коновалова.

Дивіться відео наслідків обстрілу у садочку Станиці Луганської:



Два інших садочка у Станиці Луганській працюють у штатному режимі та приймають дітей.

Що з іншими навчальними закладами? Чиновниця запевнила, що цей обстріл не вплинув на навчальний процес в інших закладах освіти.

"Вже другий тиждень у нас школи знаходяться на дистанційному навчанні, тому що захворюваність була вищою за 30%. У школі, яка знаходить зовсім близько біля цього садочка та у школі, яка розташована трохи далі, дітей не було", – сказала вона.

З 21 січня будуть дивитися на показники захворюваності і приймати рішення, чи відкривати школи, чи продовжувати дистанційку.

До слова, в цей же день російські окупанти обстріляли школу та житлові квартали Врубівки на Луганщині. На момент обстрілу в навчальному закладі знаходилися 30 учнів та 14 працівників.



Снаряд случив у двір школи у Станиці Луганській / Фото Попаснянської адміністрації

Один снаряд поцілив у двір школи. Станом на 12:00 частина учнів та працівників школи знаходилася в підвальному приміщенні. Решту учнів забрали батьки.