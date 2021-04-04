У Нігерії жінка змогла вперше сісти за шкільну парту у віці 50 років. А все через те, що змалечку Шаде Аджаї допомагала тітці у магазині і жодного разу не була у школі.

Зараз жінка має власний бізнес – продає гаманці та сумки, а тому хоче його розвивати. Однак для цього потрібно навчитися читати й писати.

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Тож, Шаде Аджаї пішла до школи. І хоча її однокласники молодші за неї аж на чотири десятиліття, це аж ніяк не бентежить жінку. Вчителі кажуть, що вона добре ладнає з дітьми.

Вчитися Шаде планує ще чотири роки. За цей час вона має навчитися читати і писати.



50-річна Шаде у школі / Фото ВВС

За словами жінки, своїм прикладом вона хоче надихнути інших людей не боятися вчитися навіть у поважному віці.

До слова, американець Реймонд Шефер у 96 років отримав почесний диплом про середню освіту. Чоловік понад пів століття тому покинув навчання у школі, щоб допомагати родині, а потім пішов на Другу світову війну. Зворушливу історію – читайте за посиланням.