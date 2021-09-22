Україна переходить в жовту зону карантину, і тепер у всіх регіонах можуть очно працювати лише ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% працівників.

До теми Скільки шкіл в Україні буде працювати очно в жовтій зоні: звіт по областях

Глава департаменту освіти Одеської ОДА Олександр Лончак попередтив, що в Одесі більшість шкіл та всі виші закриють. Але питання переходу на онлайн навчання навіть не розглядається.

За даними Лончака, в Одесі продовжать працювати лише понад 100 шкіл, стільки ж садочків та 12 закладів позашкільної освіти.



Список закладів освіти, які працюватимуть очно / Фото Лончака

Всі інші заклади освіти всіх типів і форм власності не функціонуватимуть. Контроль за дотриманням постанови уряду здійснюватимуть представники поліції і Держпродспоживслужби. Вся відповідальність на керівниках закладів освіти,

– написав Лончак.

Отож, решта шкіл, в тому числі й всі одеські виші, повністю закриваються. Це означає, що вчителі та викладачі не будуть ходити на роботу, а школярі та студенти – на навчання. Адже, за його словами, дистанційки не буде.

До слова, перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив, що школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів.

Текст публікації Олександра Лончака:

Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там встановили з 23 вересня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України.

При жовтому рівні епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти дозволено за умови наявності у більш ніж 80% працівників закладу освіти одного з документів, який підтверджує повний курс однодозної чи дводозної вакцини, або COVID-сертифіката про одужання особи.

Станом на 20 вересня 2021 року понад 80% вакцинованих мають 403 заклади освіти області, з них в Одесі – 78 шкіл та 85 садочків. Отже, з четверга, 23 вересня, працюватимуть у звичному режимі лише ці заклади.

Всі інші заклади освіти всіх типів і форм власності не функціонуватимуть. Контроль за дотриманням постанови уряду здійснюватимуть представники Нацполіції і Держпродспоживслужби. Вся відповідальність на керівниках закладів освіти, в тому числі за збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу.

Варіант переходу на дистанційне навчання наразі не розглядається. Друзі, можливість вакцинуватися є. Ще раз закликаю вас не втрачати нагоди подбати про власне здоров’я. За минулу добу на Одещині виявлено 458 осіб з підозрою на коронавірус, з них 28 дітей.