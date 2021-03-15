Незалежне управління та рішення про зарплати викладачів: Бабак анонсував зміни для вишів

Голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що в Міносвіти цього року готують важливі зміни для вишів. Зокрема, заклади освіти отримають більше автономії.

Голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій розповів, що у 2021 році виші отримають кілька нововведень, які стосуються їх самостійності.

До теми Студентам нудно в українських вишах, – Гриневич про якість вищої освіти

За словами Бабака, планується створити модель автономного вишу, який матиме повне право:

розпоряджатися коштами,

самостійно визначати систему оплати праці своїм викладачам,

залучати пожертви й інвестиції.

Але при цьому університети будуть неприбутковою організацією та матимуть всі податкові пільги.

Також планують дати вишам незалежну систему управління. Тобто все, що зароблятимуть університети, буде їхніми власними коштами, і вони зможуть спрямовувати їх на будь-що.

Бабак наголосив, що сьогодні виші мають фінансову автономію, але вона недостатня. Так, вони можуть розпоряджатися тільки частиною своїх коштів.

Виші мають обмеження на їхнє використання. А якщо буде автономія – заклади освіти матимуть прозорі можливості залучати кошти для розвитку і витрачати їх на власні потреби,

– заявив голова Комітету.

Хто слідкуватиме за розподілом грошей? Для цього у вишах будуть змінювати систему Наглядових рад при ЗВО.

Бабак стверджує, що ця Рада має бути збалансована. Наприклад, в раді авіаційного університету має бути представник від заводу ДП Антонова, від Укроборонпрому, від МОНу.

"Бо університет працює для того, щоб потім роботодавці отримали фахових спеціалістів. А тому логічно, що вони братимуть участь у розвитку університетів. Також братимемо в раду представників держави”, – додав експерт.

До слова, агентство QS Quacquarelli Symonds уклало рейтинг найкращих університетів світу 2021 року. Так, до списку потрапили чотири популярні виші з України. Про які університети йдеться – читайте у матеріалі.



Українські виші потрапили до списку найкращих університетів світу / Інфографіка 24 каналу