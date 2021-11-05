Незаконно вимагати гроші у батьків учнів на потреби школи, – освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже, що в Україні все частіше зустрічаються випадки поборів у школі. Проте вимагати гроші у батьків школярів на потреби закладу освіти – незаконно.

Сергій Горбачов на форумі звернувся до голів територіальних громад та управлінь освіти з проханням припинити збирати з батьків учнів кошти на потреби школи.

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За його словами, гроші на це мають виділятися з місцевого бюджету:

Шановні голови територіальних громад, управління освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень на те, що має фінансуватися коштом місцевого бюджету та освітньої субвенції,

– заявив він.

Також Сергій Горбачов додав, що не варто залучати батьків до самостійного проведення ремонтних робіт у школах, оскільки це може бути небезпечно.

“Кожен ремонт має відповідати технічним нормам і виконуватися організацією, яка має на це відповідну підготовку і ліцензію”, – пояснив він.

Що робити батькам, якщо в школі вимагають гроші

Якщо батьки стикаються з подібними ситуаціями неправомірної вимоги здавати до школи гроші, то вони мають звернутися до директора.

Якщо гроші збирає батьківський комітет, то батькам варто спілкуватися в школі виключно з адміністрацією та вчителем. Адже рішення органів батьківського самоврядування не мають жодної юридичної сили, і не є обов’язковим для виконання.

Це означає, що у випадку, коли батьківський комітет вирішив, наприклад, закупити в клас штори, а батьки однієї дитини відмовилися здавати гроші, це їхнє право, і ніхто не може від них вимагати цих грошей,

– говорять юристи.

Окрім того, якщо у вас починають вимагати кошти на ремонт чи будь-які інші шкільні потреби, ви можете подати індивідуальну заяву на ім’я директора, де зазначите, що у школі здійснюється примусове збирання коштів.

Якщо ви не отримуєте жодної реакції в адміністрації, а потім – в управлінні або департаменті освіти, то варто звертатися до поліції із заявою про вимагання.

Випадки поборів у закладах освіти