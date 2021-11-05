Сергій Горбачов на форумі звернувся до голів територіальних громад та управлінь освіти з проханням припинити збирати з батьків учнів кошти на потреби школи.
До теми Вимагав гроші в однокласників: під Житомиром суд оштрафував батька за поведінку сина
За його словами, гроші на це мають виділятися з місцевого бюджету:
Шановні голови територіальних громад, управління освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень на те, що має фінансуватися коштом місцевого бюджету та освітньої субвенції,
– заявив він.
Також Сергій Горбачов додав, що не варто залучати батьків до самостійного проведення ремонтних робіт у школах, оскільки це може бути небезпечно.
“Кожен ремонт має відповідати технічним нормам і виконуватися організацією, яка має на це відповідну підготовку і ліцензію”, – пояснив він.
Що робити батькам, якщо в школі вимагають гроші
Якщо батьки стикаються з подібними ситуаціями неправомірної вимоги здавати до школи гроші, то вони мають звернутися до директора.
Якщо гроші збирає батьківський комітет, то батькам варто спілкуватися в школі виключно з адміністрацією та вчителем. Адже рішення органів батьківського самоврядування не мають жодної юридичної сили, і не є обов’язковим для виконання.
Це означає, що у випадку, коли батьківський комітет вирішив, наприклад, закупити в клас штори, а батьки однієї дитини відмовилися здавати гроші, це їхнє право, і ніхто не може від них вимагати цих грошей,
– говорять юристи.
Окрім того, якщо у вас починають вимагати кошти на ремонт чи будь-які інші шкільні потреби, ви можете подати індивідуальну заяву на ім’я директора, де зазначите, що у школі здійснюється примусове збирання коштів.
Якщо ви не отримуєте жодної реакції в адміністрації, а потім – в управлінні або департаменті освіти, то варто звертатися до поліції із заявою про вимагання.
Випадки поборів у закладах освіти
- В одній школі на Полтавщині мама зібрала гроші на чайник для класу. Але батьки однієї учениці не здали гроші через фінансові проблеми. І вчителька заборонила їхній дитині набирати воду з чайника.
- У Миколаєві адміністрація школи зацькувала батька, який відмовився скидати гроші на фонди та подарунки для інших. Вони повідомили чоловікові, що в такому випадку його донька залишиться без частування на святі та закликали забрати її зі школи.
- У одному з садочків Чернівців дитині не дозволили гратися іграшками, які дівчатка отримали на 8 Березня. А все через те, що її батьки не здали гроші на подарунок. Інцидент стався у дошкільному закладі № 42 "Перлинка".
- Львів'янка заявила, що у дитсадку №184 "Лісова казка" з батьків постійно вимагають гроші. Вони буцімто повинні оплачувати навіть такі речі, як туалетний папір, мило та чистку килимів. Мерія призначила перевірку.