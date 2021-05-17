Горбачов каже, що його обурують такі свавільні дії керівників шкіл. "Я вже неодноразово наголошував, що такі дії є грубим порушенням прав громадян", – додав він.

До теми Зарахування дитини в перший клас: які документи потрібні та що варто знати батьки

За його словами, ніщо не може бути підставою відмовити батькам у прийнятті заяви, якщо вона оформлена відповідно до вимог закону.

Якщо вам відмовляють у прийнятті заяви, незважаючи на їх пояснення, – викликайте наряд поліції та складайте акт про порушення ваших законних прав,

– заявив Горбачов.

Він запевнив, що батькам бажано подавати два примірники заяви:

оригінал із їх підписом залишається у школі, до якої вони звернулися;

залишається у школі, до якої вони звернулися; копію вони можуть залишити собі (на копії посадова особа, яка прийняла у вас заяву, має вказати дату, свої прізвище та ініціали та поставити підпис.

Окрім того, батьки можуть сфотографувати оригінал заяви з відповідними позначками та підписом.



Сергій Горбачов додав, щоб батьки обов’язково вимагали, щоб їх заяву зареєстрували та зробили відмітку про реєстрацію.

Зазначимо, що разом із заявою на зарахування дитини потрібно мати такі документи:

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків. Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання.

Батьки можуть обрати будь-яку школу

Також неправдива інформація про те, що процедура зарахування до першого класу, яка діє з 2018 року, "приписала" дитину до школи за місцем проживання. Це – абсолютний фейк. Батьки мають право обирати для дитини будь-яку іншу школу,

– відповів омбудсмен.

За його словами, вибір школи жодним чином не обмежує права дитини навчатися у будь-якому іншому закладі, якщо там є вільні місця. І батьки можуть подати будь-яку кількість заяв до різних закладів освіти.

Кожна дитина має право навчатися у закладі освіти, найближчому до її місця проживання і може бути зарахована першочергово, якщо:

проживає на території обслуговування закладу освіти;

має старших братів/сестер, які вже навчаються у цьому закладі освіти;

є дитиною працівника цього закладу освіти;

навчалася у дитячому садочку, який входить до складу навчально-виховного комплексу, де відбувається набір першого класу.

Але якщо у школі залишаються вільні місця, то за результатами жеребкування до неї зараховуються інші діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу.

До слова, батьки майбутніх першокласників мають подати до школи медичні довідки № 086-1/о, які містить висновок про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та рекомендації до медичного догляду за дітьми. Які медичні огляди повинні пройти діти перед школою – читайте у матеріалі.