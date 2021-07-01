Невпевнені та незацікавлені: 5 найпоширеніших міфів про жінок та інвестиції

Заведено вважати, що фінанси, а тим паче інвестиції – це чоловічий світ, у якому жінки почуваються некомфортно. Начебто досягти великих успіхів у грошових вкладеннях можуть лише представники чоловічої статі.

На жаль, існує безліч необгрунтованих стереотипів та хибних уявлень. Розповідаємо про найпоширеніші міфи, які стосуються жінок та інвестицій.

До теми Інвестиції та фінансова грамотність: що потрібно знати учасникам фондового ринку

Жінки невпевнені у своїх силах

Найбільш фінансово освічені професіонали ніколи не кричать на весь світ, які вони успішні. Жінкам притаманно не вихваляти себе, коли мовиться про опис їх же особистісних фінансових навичок. Вони можуть бути компетентними інвесторками, однак залишатись у тіні, не розповідати на кожному кроці, чого їм вдалось досягти.

В одному з британських досліджень на тему інвестицій та гендеру виявили, що чоловіки часто почуваються занадто впевнено, через що кожне рішення, навіть хибне, сприймають як правильне. Жінкам така риса здебільшого не притаманна, через що вони зазвичай інвестують менше, але вдаліше.

Жінки є впевненими у своїх силах та можливостях / Фото Pexels

Жінки бояться ризиків

Здатність ризикувати – не однозначно хороша або погана навичка. У дослідженні науковиці Барбари Стюарт мовиться, що обидві статі однаково можуть та готові ризикувати. Щоправда, жінки здебільшого йдуть на ризик лише тоді, коли вони зацікавлені у перспективах, і це не порушує їх принципів, що точно не є поганою ознакою.

Жінки є поганими інвесторками

Найпоширеніший міф, що жінки не вміють інвестувати та не досягають у цій галузі успіхів – фейк. Дослідження бізнес-школи Warwick показує, що середня річна прибутковість інвестицій за індексом FTSE 100 серед чоловіків сягає 0,14%, коли серед жіночої статі цей показник складає 1,94%.

Жінки мають низький рівень фінансової грамоти

Financial Stock Exchange 100 Index (FTSE 100) – британський фондовий індекс, що вираховується на основі котирувань акційна Лондонській фондовій біржі.

Безліч опитувань вказують на те, що жінки є менш фінансово грамотними, ніж чоловіки. Однак американська компанія FINRA провела дослідження анкет, у якому визначила, що представниці жіночої статі частіше обирають варіант "не знаю", який автоматично зараховується як неправильний.

Нерепрезентативність досліджень на тему фінансової грамотності / Фото Pexels

Свіжі опитування, які не мають варіанту "не знаю" підтверджують, що показники жінок в середньому є вищими, ніж у чоловіків. Щоправда, незалежно від статі, загальний результат досі є не дуже втішним – усім бракує важливих базових знань у галузі фінансів.

Жінки незацікавлені в інвестиціях

Підвищуйте власний рівень фінансової грамоти та вчіться правильно інвестувати гроші. Роздрукувати необхідні матеріали радимо за допомогою принтерів серії, які є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, складає всього 46 копійок з урахуванням паперу.

Насправді, твердження, що жінки "незацікавлені в інвестиціях" пояснюється поганою комунікацію в архаїчній інвестиційній галузі. Діаграми та графіки є "сухою" та дещо нудною інформацією, з якою не хочуть мати справи однаково ні жінки, ні чоловіки.

Жіноча стать вважає за краще обговорювати фінансові питання більш приземлено (у хорошому сенсі цього слова), з огляду на те, як фінансова ситуація чи інвестиція може вплинути на їх сім'ю чи спосіб життя.

Жінки мають власний погляд щодо фінансів / Фото Pexels