Багато вчителів ще не вакциновані проти COVID-19, а це може нести потенційну небезпеку. Але батьки кажуть, що діти практично не хворіють на коронавірус або хворіють в легкій формі, тому реальна загроза існує більше для невакцинованих вчителів, а не учнів.

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Чого найбільше бояться батьки учнів перед 1 вересня

Співзасновниця ГО "Смарт освіту" та ГО "Батьківський контроль", експертка з питань освіти Оксана Макаренко розповіла, що найбільше батьки бояться того, що школи взагалі не відкриють. На їхню думку, це найгірший сценарій розвитку подій.

За її словами, рік ще не почався, а вже є напруга як серед вчителів, так і серед батьків. Макаренко додає, що батьки хочуть, щоб школи відкрилися. Вчителі теж цього хочуть, але є дуже багато людей, які добровільно не готові вакцинуватися, і це видно по статистиці вакцинації.

Батьки втомилися від дистанційного навчання, яке було під час карантину. Вони його вважають найгіршим розвитком подій. Гірше, ніж прийти в школу, де є частина невакцинованих вчителів,

– заявила Макаренко.

Зазначимо, що в соціальних мережах поширився фейк про те, що з 1 вересня у школах скасовується навчання через карантин. Проте у МОН цю інформацію спростували та запевнили, що освітній процес триватиме.

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків.

До того ж, у МОН готують кілька варіантів розвитку ситуації з роботою шкіл під час посиленого карантину. Сподіваються, що навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання? Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів дистанційно, якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої або червоної зони епідемнебезпеки.

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До слова, станом на 15 серпня в Україні пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 майже 333 тисячі освітян (25% вчителів). Ще приблизно 132,7 тисяч вчителів отримали першу дозу та очікують другої (це приблизно 35% освітян).

Додамо, що наразі вакцинація педагогів не є обов’язковою і залишається добровільною. Тому директор не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.

Водночас на Тернопільщині під час посиленого карантину невакциновані вчителі повинні будуть робити ПЛР-тести кожного тижня, щоб школи змогли працювати в очному режимі.