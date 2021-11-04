Невакцинованим вчителям, яких відсторонять від роботи, не платитимуть зарплату

Вчителям, яких відсторонять від роботи через відмову вакцинуватися проти коронавірусу, не платитимуть зарплату. На час карантину ці педагоги не працюватиму у школі та не отримуватимуть виплати.

У Держпраці запевнили, що зарплата – це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Тобто вона виплачується лише за виконану роботу.

Важливо Чи можуть відсторонити вчителя, який має лише одну дозу вакцинації або перехворів на COVID-19

А оскільки під час відсторонення вчитель тимчасово звільняється від виконання своїх трудових обов’язків та не може виконувати роботу, то зарплата в цей період не виплачується.

Проте питання оплати праці в період відсторонення можуть регулюватися колективними договорами та/або угодами, рішеннями роботодавця.

Також під час відсторонення працівника від роботи, йому можуть припинити виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності (це лікарняний лист, якщо людина застрахована).

Обов’язкова вакцинація вчителів

Відмова або ухилення педагога від обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення. Якщо вчитель не надає директору сертифікат про вакцинацію – це також є підставою для його відсторонення від роботи.

У МОЗ кажуть, що, згідно з законом, керівники закладів освіти мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, які відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкової вакцинації проти СOVID-19.

Зверніть увагу Як будуть відстороняти невакцинованих вчителів від роботи з 8 листопада: всі пояснення

Зазначимо, що якщо вчитель має протипоказання до вакцинації, то його не відсторонять. Але він має підтвердити це медичним висновком.

Коли невакцинованих вчителів відсторонять від роботи? Уряд затвердив порядок відсторонення освітян, які відмовляться вакцинуватися від СOVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада.

Відсторонення педагогів здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. Це означає, що вчителів будуть відстороняти від роботи на час карантину без збереження зарплати.

До слова, суд Тернопільської області оштрафував батька за те, що його син порушив самоізоляцію і пішов до школи під час карантину. За невиконання батьківських обов'язків чоловіка оштрафували на 850 гривень.