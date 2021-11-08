Невакцинованим вчителям не оплачуватимуть лікарняні та не нараховуватимуть стаж

Освітяни, які не зробили щеплення проти COVID-19, будуть відстороняти від роботи з 8 листопада. Так, ті вчителі, яких відрахують, залишаться без зарплати та стажу за цей час, а також не отримають виплат лікарняних.

В.о. голови Держпраці Ігор Дегнера наголосив, що стаж для розрахунку виплат, пов’язаних з тимчасовою втратою працездатності, прив’язується до того періоду роботи, за який сплачується Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) із зарплати.

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За його словами, зарплата працівника сплачується за фактично виконану роботу. Якщо людина не виконує роботу, бо відсторонена, то й нарахування заробітної плати не відбувається.

Відповідно, ті всі стажі, які прив’язані до сплати ЄСВ, також не враховують цей період,

– наголосив Дегнера.

Чиновник додав, що також працівникам, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомогу за лікарняними листками.

Адже допомога з тимчасової втрати працездатності у цьому випадку не фінансується, оскільки, відповідно до законодавства, соціальне страхування втрачено працівником за час лікування.

Тож у разі відсторонення від роботи без збереження зарплати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму у такий період відсутній.

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До слова, раніше в МОЗ заявили, що якщо вчителі не матимуть щеплення проти коронавірусу, з 8 листопада їх відсторонять, поки триватиме карантин. При цьому зарплата за цей період не зберігатиметься.

Профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень з 8 листопада. Вони благали відтермінувати це до 8 грудня.

Додамо, що станом на 4 листопада, одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 92% вчителів. Повністю вакциновані понад 474 тисяч працівників шкіл, тобто 73,5%.