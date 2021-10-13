Невакцинованих вчителів з листопада відсторонять від роботи в школі

МОЗ рекомендує школам йти на дострокові канікули. Але поки невідомо, чи всі школи вийдуть з канікул на очне навчання. Адже вже з листопада невакцинованих від коронавірусу освітян не допускатимуть до роботи.

Ще раніше у Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що якщо до листопада вчителі не матимуть щеплення проти COVID-19, то їх відсторонять від роботи на період карантину без збереження зарплати.

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Міністр МОЗ Віктор Ляшко вважає, що вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. “У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей", – запевнив він.

Скільки часу мають вчителі для вакцинації? Наказ МОЗ від 7 жовтня 2021 року про обов'язкову вакцинацію освітян набуде чинності через місяць. Отже, вони ще можуть встигнути вакцинуватись – до 7 листопада.

Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження заробітної плати.

Якими вакцинами наразі можна щепитися в Україні:

CoronaVac (інтервал між дозами становить 28 днів),

Pfizer (інтервал між дозами становить 21 – 28 днів),

AstraZeneca (інтервал між дозами становить від 4 до 12 тижнів).

У КМДА додають, що директори шкіл у Києві можуть отримати догану за відсутність контролю за вакцинацією співробітників від коронавірусу. Водночас більше, ніж одна догана, є підставою для звільнення.

Робота шкіл у жовтій зоні в режимі офлайн дозволена, але якщо там вакциновано не менш ніж 80% працівників. Заклади, в яких цей відсоток нижчий, будуть переходити на дистанційку.

До слова, МОЗ просить МОН змінити дату початку канікул для учнів. Школам рекомендують розпочати осінні канікули раніше – з 18 жовтня. “Це дозволить стримати активний епідемпроцес, який сьогодні зафіксований на території України”, – заявив Ляшко.