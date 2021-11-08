Невакцинованих вчителів у Кропивницькому почали відстороняти від роботи у школі

У Кропивницькому з 8 листопада розпочали відсторонювати від роботи вчителів, які не мають сертифікатів про щеплення від COVID-19. Ці педагоги залишаться без зарплати на час відсторонення.

Про це розповіла начальниця кропивницького управління освіти Лариса Костенко. За її словами, не всі школи зреагували на попередження про відсторонення.

Важливо Невакцинованим вчителям не оплачуватимуть лікарняні та не нараховуватимуть стаж

Тому, станом на 8 листопада, понад півсотні освітян потрапили під "санкції" постанови уряду, яка врегульовує порядок відсторонення працівників від роботи.

Відсторонили 36 нещеплених освітян зі шкіл, 17 вихователів – із дитсадків, та троє – з позашкільних закладів,

– зауважила Лариса Костенко.

За її словами, як тільки педагоги вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень), вони зможуть повернутися до роботи.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що школи в червоних зонах можуть працювати за умови 100% вакцинованого персоналу. Він також нагадав про те, що з 8 листопада невакцинованих працівників мають відсторонити від роботи.

До слова, в Одесі 95% із 17 тисяч освітян отримали вакцину від COVID-19. Решта – 850 працівників – відсторонять від роботи у закладі освіти. Деталі – читайте у статті.

Вчителі, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи з 8 листопада. Водночас ті педагоги, які вже щепилися однією дозою вакцини, і надалі працюватимуть.