Невакцинованих дітей не можна допускати до школи, – головний санлікар

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що невакцинованих дітей, у яких немає протипоказань до щеплення, не треба допускати до шкіл. За його словами, їм краще обрати альтернативний формат навчання, наприклад, дистанційний.

Ігор Кузін згадав рішення Верховного Суду, який встановив, що законно відсторонити від занять дитину, яка не має щеплень за віком.

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Він каже, що зважав би на рішення Верховного суду щодо недопуску невакцинованих дітей до шкіл та запроваджував подібні норми в законі про те, щоб не допускати до шкіл дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин – медичних протипоказів.

Вони (невакциновані діти, – 24 канал) все одно можуть обирати альтернативу – дистанційний формат абощо,

– розповів санлікар.

Зазначимо, що Верховний суд не задовольнив позов мами, яка вимагала дозволити її доньці відвідувати школу без щеплень. Там наголосили, що відсторонення від занять дитини, яка не має щеплень – законне.

Водночас у Мін’юсті підтвердили, що діти, які не отримали профілактичні щеплення не через медичні протипоказання, не мають права відвідувати дитячі колективи.

Які вакцини для дітей обов’язкові

Зазначимо, що дітей від цих інфекцій вакцинують безкоштовно. Так, до обов’язкових відносять профілактичні щеплення проти:

туберкульозу;

поліомієліту;

дифтерії;

кашлюку;

правця;

кору.

Окрім того, у 2022 році планують запровадити вакцинацію проти пневмококової інфекції.

До слова, діти мають пройти перед школою медогляд. Зокрема, це має бути медична довідка № 086-1/о, яка містить висновок про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та рекомендації до медичного догляду за дітьми. Які медичні огляди повинні пройти діти перед школою – читайте у матеріалі.