Невакциновані 60 працівників зі 78: школа на Чернігівщині пішла на вимушені канікули

У місті Сновську, що на Чернігівщині довелося закрити школу на канікули через невакцинованих працівників. Там із 78 працівників понад 60 – не мають щеплення проти COVID-19, серед них – навіть директор школи.

Майже 300 учнів через це довелося відправити на вимушені канікули. Наразі йдеться про три дні, а далі будуть дивитися по ситуації.

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Скільки нещеплених педагогів у школі

У Сновській початковій школі через відсутність або ухилення від щеплення проти коронавірусу відсторонили 61 працівника із 78 – а це майже 80%. Без щеплення навіть директор школи.

У закладі навчають близько 300 дітей – дошкільнята та учні 1 – 4 класів. І всі вони з 10 листопада змушені сидіти вдома на вимушених канікулах. Поки що лише три дні.

Начальниця управління освіти Сновської міськради Олена Коваленко повідомила, що працівників школи, які вакцинувались чи отримали довідку про протипоказання – лише 17.



Вчителі планують йти до суду через порушення прав / Фото Суспільне

За її словами, з 8 числа набув чинності наказ МОЗ, в якому є обмеження для посадовців, йдеться про обов’язкове профілактичне щеплення. "Він є законодавчим актом, який, на жаль, посадовці повинні виконувати", – сказала чиновниця.

Чому вчителі відмовляють вакцинуватися

Вчителька початкових класів Алла Барлига розповіла, що працівники школи не проти вакцинації, але їм не подобається примус до неї. Педагоги вважають запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 порушенням їхніх прав.

Скрізь нашими правами просто нехтують. Нами хочуть помикати, наче якимись безвольними і зовсім недумаючими людьми,

– каже Алла Барлига.

Директор не видав накази про відсторонення

Вихователька Наталія Луданик каже, що попри карантин працювати вийшли усі, окрім директора Андрія Мельника.

"Якби ми не вийшли на роботу, ми б порушили трудовий договір, який у нас є. У нас наказів ні в кого немає, тому ми навіть не можемо звернутися до суду, бо в нас немає підстав на це", – пояснила вихователька.

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Сам директор школи каже, що наказ про відсторонення невакцинованих працівників видав. Але ознайомити з ним під підпис зміг лише частину працівників. А 9 листопада дозбирати підписи не зміг, бо сам відсторонений від роботи.

Тим часом в управлінні освіти Сновської міськради кажуть, що за три дні вимушених канікул сподіваються, що працівники школи змінять свою думку і таки зроблять щеплення проти COVID-19. Якщо ні, то замість них до роботи залучать працівників інших закладів.

Скільки вчителів відсторонили в різних регіонах

Зазначимо, що з 8 листопада невакцинованих працівників закладів освіти почали відстороняти від роботи. Педагогів не звільняють, проте на час відсторонення їм не виплачуватимуть зарплату.

Скільки невакцинованих вчителів відсторонили від роботи:

Одеса – 850 працівників закладів освіти

Львів – понад три сотні невакцинованих працівників (це переважно технічний персонал).

Чернівці – 378 освітян (зі шкіл – 10 вчителів та 28 техпрацівників, з садочків – 13 вихователів та 17 техпрацівників).

Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів.

Харків – 105 нещеплених вчителів та 32 працівників садочку.

Дніпро – 99 невакцинованих працівників шкіл.

Чернігів – 218 невакцинованих освітян.

Вінниця – 130 невакцинованих освітян, серед них 52 – працівники дитсадків, а 78 – вчителі

Волинь – 995 невакцинованих працівників (348 вихователі та 647 працівників шкіл).

Кропивницький – понад півсотні невакцинованих освітян (36 нещеплених вчителів, 17 вихователів та троє педагогів з позашкільних закладів).

Черкаси – понад пів тисячі працівників освіти (з них 60 вихователі та 171 вчитель, інші – техперсонал).

Суми – 20 працівників шкіл та 10 працівників садочків.

Миколаїв – 525 невакцинованих людей (502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів і три працівники позашкілля).

Запоріжжя – в області відсторонили від роботи 1,09% невакцинованих освітян (це 584 працівників).

Закарпаття – майже 400 невакцинованих освітян.

Чому вакцинуватися важливо

До слова, станом на 8 листопада в Україні вакциновано принаймні однією дозою майже 93% освітян. Водночас двома дозами щеплено вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це 76,2% від загальної кількості вчителів.Окрім того, наразі дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл в Україні. Водночас на канікулах перебуває майже тисяча шкіл.

В Україні продовжується пік захворюваності на коронавірус. Так, впродовж минулої доби, 9 листопада, в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

За добу до лікарень госпіталізували 5 696 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 816 пацієнтів.

Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 130 772 людини. Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 74 206 хворих.



Статистика смертей овід коронавірусу у світі / Інфографіка 24 каналу