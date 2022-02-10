Невакцинована вчителька на Волині домоглася виплати їй 40 тисяч гривень через відсторонення

Невакцинована вчителька зарубіжної літератури Ковельської школи №2 Світлана Ребрик через суд скасувала наказ про відсторонення від роботи та домоглась виплати їй компенсацію у розмірі 40,8 тисячі гривень.

Відповідне рішення ухвалив Ковельський суд. Вчительку відсторонили 8 листопада через те, що вона не пред'явила документів про вакцинацію від коронавірусу.

До теми Вчителі та вихователі у Чернігові подали 18 позовів до суду через відсторонення

Вчителька подала до суду через відсторонення

Педагогиня Світлана Ребрик подала позов до суду на Ковельську школу №2. В цій школі вона працює з 1994 року.

У позові йдеться, що в листопаді 2021 року педагогиня зіткнулась з "грубим порушенням її конституційного права на роботу", оскільки в неї вимагали документи про вакцинацію від коронавірусу. 8 листопада через їхню відсутність її відсторонили від роботи.

У заяві вона наголосила, що обов'язковість щеплення для працівників освіти було встановлене 8 листопада, а медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19 їй затвердили лише 9 листопада.

Таким чином, при врученні позивачу копії наказу про відсторонення від роботи їй не надали часу для прийняття рішення щодо щеплення або надання медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19,

– йдеться у позовній заяві.

У відповідь в школі зазначили, що наказ про відсторонення підписували на основі наказу МОЗу від 4 жовтня, згідно з яким директор повинен відсторонити від роботи невакцинованого працівника.

Суд став на сторону педагога

Проте суд постановив скасувати наказ про відсторонення від роботи Світлани Ребрик та стягнути на її користь 40,8 тисячі гривень зарплати з вирахуванням податків за час відсторонення від роботи на три місяці.

Додамо, що рішення можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

До слова, на Закарпатті поліцейські під час перевірки закладів освіти виявили 19 підроблених COVID-сертифікатів. Фальшиві документи пред’явили працівники двох шкіл та одного дитячого садочку

Суди щодо невакцинованих вчителів

Останнім часом в українських судах розглядається велика кількість позовів працівників, відсторонених від роботи за небажання вакцинуватися від коронавірусу. І далеко не всі вчителі виграють суди, проте декому вдається переконати суддів.

Де невакциновані вчителі вигравали справи:

Вчителя з Кременця Ігоря Бендасюка, якого відсторонили від роботи через відсутність вакцинації, поновили на посаді. Чоловік подав до суду та виграв його, тож отримає ще й компенсацію.

Суд задовольнив позов педагогині сумської школи №11, яку відсторонили від роботи з 8 листопада через те, що жінка не вакцинувалася від коронавірусу. Тепер школа має виплатити їй загалом 23,8 тисячі гривень.

Викладач Львівського державного музичного училища ім. С. Людкевича Павло Зав'ялов відмовився вакцинуватися від коронавірусу через релігійні переконання. Після цього його відсторонили від посади, але викладач подав до суду і виграв справу.

Де педагоги програвали справи в судах: