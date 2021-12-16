Нещасний випадок у школі: роз'яснення, що робити вчителям, директору та батькам

Якщо дитина травмувалася під час навчання, то її здоров’я та життя залежить від правильних та швидких дій працівників школи. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов надав алгоритм, що робити в такому випадку вчителям, директору та батькам.

Досить часто у школах відбуваються нещасні випадки, і тут важливо діяти правильно та оперативно.

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Які є нещасні випадки у школі

Нещасними випадками під час освітнього процесу вважаються випадки, які сталися під час:

проведення навчальних занять чи на перерві;

прямування на заняття з одного корпусу закладу освіти до іншого, якщо це визначено навчальними, виробничими та науковими планами та розкладом занять;

проведення позакласних, позашкільних заходів під безпосереднім керівництвом вчителя або іншої особи, яка призначена наказом школи;

занять із трудового та професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у закладах освіти або на територіях, що їм належать;

роботи на навчально-дослідних ділянках закладу освіти та у шкільних лісництвах;

роботи та відпочинку в учнівських об’єднаннях (таборах праці та відпочинку, дитячих оздоровчих таборах при закладах освіти тощо);

спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих закладом освіти;

перевезень учнів до школи і назад, якщо було організоване довезення та прямування їх на запланований захід.

Які нещасні випадки розслідуються в школі

Розслідуються нещасні випадки, що трапилися з учнями під час освітнього процесу через травми, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з рослинами, тваринами.

Якщо нещасний випадок під час освітнього процесу спричинив тяжкі (зокрема інвалідність потерпілого) чи смертельні наслідки, або стався груповий нещасний випадок (травмувалося двоє і більше потерпілих, незалежно від тяжкості тілесних ушкоджень), проводиться спеціальне розслідування.

Що робити при нещасному випадку

Постраждалим або свідкам обов’язково потрібно повідомити вчителя, вихователя, викладача чи іншого працівника.

Що має робити працівник школи

Працівникові, який дізнався про нещасний випадок, необхідно:

терміново надати домедичну допомогу потерпілому; викликати швидку, а якщо швидкої в населеному пункті немає, організовати транспортування дитини до найближчого закладу охорони здоров’я; зберігати обставини на місці нещасного випадку в тому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров’ю тих, хто там перебуває); негайно повідомити про те, що сталося, керівника закладу освіти та відповідального за охорону праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіти.

Що має робити директор школи

Негайно викликати потерпілому швидку медичну допомогу, якщо цього не зробив учитель.

Повідомити батьків, інших законних представників потерпілого.

Усунути причини нещасного випадку.

Направити письмовий запит до закладу охорони здоров’я, куди доставили потерпілого або в якому потерпілий перебуває на обліку під час лікування, щоб отримати довідку про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

Упродовж доби видати наказ про утворення комісії з розслідування нещасного випадку та організувати правильне і своєчасне розслідування.

Прослідкувати, щоб комісія склала акт розслідування нещасного випадку та акт за формою Н-Н. Розробити і забезпечити виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку.

Одержавши підготовлені комісією акти та матеріали, впродовж одного робочого дня розглянути і затвердити акт розслідування нещасного випадку та акт за формою Н-Н.

Якщо нещасний випадок трапився під час походів, екскурсій або інших заходів поза територією району або міста, де розташовано заклад освіти, відповідальний працівник повинен негайно повідомити також орган управління освітою.Про нещасний випадок, що стався з учнем через отруєння, нанесення тілесних ушкоджень внаслідок протиправних дій, інших правопорушень під час освітнього процесу також повідомити органи поліції та заклад охорони здоров’я відповідної території.

Примірники затвердженого акта за формою Н-Н протягом трьох робочих днів надати або надіслати поштою:

– потерпілому, батькам потерпілого;

– якщо нещасний випадок стався в структурному підрозділі закладу освіти, керівнику структурного підрозділу;

– начальнику служби охорони праці закладу освіти або відповідальному за охорону праці;

– засновнику органу управління освітою, іншим державним органам, до сфери управління яких належить заклад освіти;

– профспілці, якщо нема профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці.

Після того, як потерпілий закінчив лікування або у разі його смерті – скласти та надіслати в десятиденний строк усім, кому надсилалися примірники акта за формою Н-Н, повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Реєстрація нещасних випадків у школі

Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, беруться на облік і реєструються школою в журналі реєстрації нещасних випадків. Заклад освіти на підставі актів подає звіт про травматизм під час навчання до управління освіти.

Якщо нещасний випадок не спричинив мікротравми, він засвідчується і реєструється медичним працівником закладу освіти в окремому журналі реєстрації мікротравм і не береться на облік.

Якщо потерпілий або його батьки не повідомили директора про нещасний випадок у той же день

Якщо потерпілий не повідомив керівника закладу про нещасний випадок у день, коли він трапився або наслідки нещасного випадку проявилися не відразу, то вони (потерпілий, його батьки) повинні подати письмову заяву та довідку від медичного закладу, що підтверджує наслідки для здоров’я.

Далі створюється комісія, яка розслідує випадок протягом місяця з дня отримання заяви, незалежно від строку настання нещасного випадку.

Що мають знати постраждалий та його батьки

Постраждалий обов’язково має повідомити, що з ним трапився нещасний випадок , педагога, що був присутній у школі.

, педагога, що був присутній у школі. Педагогічний працівник має викликає швидку, щоб забрати учня до лікарні. Найчастіше батьки не встигають так швидко приїхати до школи, тому директор школи надає розпорядження про супровід дитини до лікарні будь-якому педагогу, який має таку можливість.

будь-якому педагогу, який має таку можливість. У цей час директор негайно повідомляє батькам про нещасний випадок. У лікарні дитину оглядають медики та заклад охорони здоров’я видає батькам, довідку про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

Потерпілий, його батьки можуть звернутися до директора школи з письмовою заявою, щоб інформація про наслідки нещасного випадку не розголошувалася, якщо така інформація може завдати моральної шкоди потерпілому.

Упродовж доби директор має видати наказ про утворення комісії з розслідування нещасного випадку, в роботі якої потерпілий, його батьки мають право брати участь, надавати свої пояснення та документи.

нещасного випадку, в роботі якої потерпілий, його батьки мають право брати участь, надавати свої пояснення та документи. Коли комісія склала акт за формою Н-Н і керівник його затвердив, упродовж трьох робочих днів він має надати або надіслати поштою потерпілому, його батькам примірники цього акта.

Після того, як потерпілий закінчив лікування або у разі його смерті – керівник закладу складає та надсилає в десятиденний строк батькам дитини повідомлення про наслідки нещасного випадку.

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