Неочікувано: який предмет найбільше обирають для ЗНО та скільки осіб вже зареєструвалися

Реєстрація на ЗНО-2022 триває вже два тижні. За цей час зареєструвались на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання понад 47 тисяч учасників. А найпопулярнішим предметом виявилася математика.

В УЦОЯО розповіли про результати перших двох тижнів реєстрації на ЗНО цього року. За 14 днів на основну сесію зареєструвалися понад 47 тисяч учасників, які планують пройти 200 тисяч тестувань.

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Зазначимо, що з 1 лютого до 9 березня в Україні триватиме реєстрація на ЗНО. Серед предметів будуть і ті, які випускникам шкіл зарахують як оцінки за ДПА. Як зареєструватися на ЗНО-2022 – читайте у статті.

Які предмети обирають для ЗНО-2022

Найпопулярнішим предметом цього року стала математика, її хочуть скласти понад 30 тисяч випускників. І це досить несподівано, адже єдиний предмет, який потрібен для вступу на будь-яку спеціальність – це українська мова.

Зараз лідери серед предметів за кількістю зареєстрованих на ЗНО виглядають так:

математика – 40 898;

історії України – 35 702;

української мови і літератури – 33 378;

географія – 24 468;

англійська мова – 22 000;

біологія – 16 115.

У центрі нагадали, що реєстрація на ЗНО триватиме до 9 березня включно. А для складання державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО керівники закладів мають надіслати комплекти документів учнів (слухачів, студентів) до регіональних центрів до 1 березня.

На якому етапі реєстраційні документи – можна перевірити за допомогою сервісу "Стан опрацювання документів" на сайті УЦОЯО.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який учасник отримає в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням. Ці документи надсилатимуть учням, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО, до закладу освіти, у якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб – на адресу, зазначену під час реєстрації.

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет раніше повідомляв, що у 2022 році МОН очікує загалом 394 тисяч зареєстрованих на ЗНО.

Деталі щодо ЗНО-2022

До слова, МОН опублікувало перелік предметів, з яких варто пройти ЗНО, щоб вступити до університету. Першим предметом, необхідним для кожної спеціальності, є українська мова (або українська мова та література).

Повну інформацію про те, які предмети потрібні для кожної спецільності – читайте у Додатку 4 за посиланням.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбуватиметься з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудеться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету. Додаткові предмети можна скласти за власні кошти.

Зміни у тестах ЗНО-2022: