Очільниця департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич розповіла, що рішення очне навчання у початкових школах не стосується тих школярів, хто обрав дистанційне та тих, кого закрили на карантин.

До теми У яких містах учні повертаються до очного навчання з 15 листопада: перелік

Буйневич зазначила, що серед міських закладів немає таких, де вакциновано 100% працівників, за виключенням навчально-виховного комплексу №310 (заклад І ступеня, де вчаться лише початкові класи).

За її словами, наразі в області вакциновані 97% працівників сфери освіти.

Зазначимо, що з 8 листопада в Україні почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників навчальних закладів. Так, в Одесі відсторонили 850 працівників. Загалом станом на 10 листопада в Україні відсторонили майже 10 тисяч працівників.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.

Текст публікації Олени Буйневич:

Шановні батьки, за даними наших закладів освіти, у понеділок 1 – 4 класи навчаються очно (за виключенням тих, хто обрав дистанційне та класів, закритих на карантин), 5 – 11 – дистанційно.

Серед закладів освіти муніципальної власності немає таких, де вакциновано 100 відсотків працівників, за виключенням 310 НВК. Загалом вакциновано 97 відсотків працівників освітянської сфери Одеси.