Підстав не допускати невакцинованих вчителів до роботи немає, – Кузін

На сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від COVID-19. Зокрема, йдеться про вчителів, адже, згідно з новою постановою уряду, при посиленому карантину будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував схвалену норму про кількість вакцинованих вчителів у школі.

Важливо Повинно бути 80% вакцинованих вчителів: уряд змінив умови роботи шкіл під час карантину

За його словами, МОЗ хоче забезпечити безпечні умови для учнів з 1 вересня. Тому вони створюють умови для формування безпечного простору в школах.

Кузін запевнив, що ініціатива полягала в тому, що в жовтій, помаранчевій та червоній зонах не будуть відкривати школи, які матимуть менше ніж 80% вакциновано персоналу.

Проте, як запевнив санлікар, вчителів, які не вакцинувалися, все ж будуть допускати до роботи.

Зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакциновану проти COVID-19 людину до роботи. Але кожен вчитель і лікар має розуміти, що він – працівник критичної інфраструктури, який власним прикладом має показувати, як вірно робити,

– заявив Кузін.

Зазначимо, що постанова уряду передбачає, що школи, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

До слова, у МОН раніше заявляли, що планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі. Робота шкіл залежить від вакцинації вчителів та епідемічної ситуації в регіоні.