Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прокоментував схвалену норму про кількість вакцинованих вчителів у школі.
Важливо Повинно бути 80% вакцинованих вчителів: уряд змінив умови роботи шкіл під час карантину
За його словами, МОЗ хоче забезпечити безпечні умови для учнів з 1 вересня. Тому вони створюють умови для формування безпечного простору в школах.
Кузін запевнив, що ініціатива полягала в тому, що в жовтій, помаранчевій та червоній зонах не будуть відкривати школи, які матимуть менше ніж 80% вакциновано персоналу.
Проте, як запевнив санлікар, вчителів, які не вакцинувалися, все ж будуть допускати до роботи.
Зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакциновану проти COVID-19 людину до роботи. Але кожен вчитель і лікар має розуміти, що він – працівник критичної інфраструктури, який власним прикладом має показувати, як вірно робити,
– заявив Кузін.
Зазначимо, що постанова уряду передбачає, що школи, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.
До слова, у МОН раніше заявляли, що планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі. Робота шкіл залежить від вакцинації вчителів та епідемічної ситуації в регіоні.