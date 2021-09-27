Немає паперу та дверей: у Дніпрі обурені батьки показали умови у шкільному туалеті – відео

У Дніпрі батьків обурив туалет в школі №113 – там немає дверей та навіть туалетного паперу. Також у кабінках відсутні сміттєві відра, куди б можна було викидати сміття.

Мешканка Дніпра Наталія Марченко каже, що у школі пояснили, що туалетний папір є в кожному класі і діти знають, де в разі потреби її можна взяти.

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За її словами, раніше туалетний папір ставили у вбиральні, але учні часто змотували занадто багато паперу або кидали рулони на підлогу.

Батьки кажуть, що сам туалет візуально виглядає чисто. Там є перегородки, але немає дверей, тож учні соромляться ходити в туалет. "Вони намагаються виходити на уроках або терпіти, поки не прийдуть додому", – каже мама.

Дивіться відео, як виглядають туалети у школі №113 у Дніпрі:



Батьки вже обговорювали ці питання з директором школи і їм обіцяли виправити ситуацію, але поки нічого не змінилося.

До слова, у МОН з’ясували, що наразі у 467 школах учні досі користуються туалетами на вулицях. За минулий рік їх кількість зменшилася на 50.

Зазначимо, що 1 січня 2021 року набрав чинності новий санітарний регламент для шкіл, який передбачає норми облаштування внутрішніх туалетних кімнат для учнів і працівників школи.